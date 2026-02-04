İkinci tur aşılama yapılıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkede uzun bir süreden sonra aralık ayı içerisinde yeniden görü-len şap hastalığına karşı mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü duyurdu. Salgınla müca-dele kapsamında büyükbaş hayvanlara yönelik ikinci tur zorunlu aşılama programının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

Küçükbaş hayvanlara yönelik zorunlu aşılama programının ise bu ay içerisinde başlatılmasının plan-landığı vurgulandı.

Hastalığın kontrol altına alınması ve yeni salgınların oluşmasının önlenmesi amacıyla Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilan edilen “Şap Hastalığı ile İlgili Alınması Gereken Genel Tedbirler”in uygulanmasına devam ediliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hastalığın mevcut durumu ve Veteriner Teknik Komite’nin önerileri doğrultusunda karantina uygulamaları ve hayvan hareketlerine ilişkin kısıtlamalar dile getirildi.

Ülke genelinde ilan edilen tüm tedbir ve hayvan hareketi kısıtlamalarının yürürlükte kalacağına işaret edilen açıklamada, tüm hayvan hareketlerinin yasak olduğu, yalnızca Veteriner Dairesi kontrolünde işletmelerden doğrudan mezbahalara sevke izin verileceği belirtildi.

Salgınla mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlara yönelik ikinci tur zorunlu aşılama programının tamamlanmak üzere olduğu kaydedilerek, küçükbaş hayvanlara yönelik zorunlu aşılama programının ise bu ay içerisinde başlatılmasının planlandığı vurgulandı.

Hastalığın seyri ve yüksek bulaşma riski nedeniyle üreticiler ve ilgili tüm sektör paydaşlarının ilan edilen tedbirlere eksiksiz uyması istenen açıklamada, hastalığın çiftliklere bulaşmasının önlenmesi amacıyla uygulanacak biyogüvenlik önlemlerinin hayati öneme sahip olduğu belirtildi.

Karantina uygulamasının devam ettiği bölgeler

Boğaziçi ve Atlılar köyleri (1 km)

Koruma alanı içindeki (3 km)

Akova, Sınırüstü, Aygün ve Sandallar

