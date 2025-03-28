İkisi de cezaevinde

Suna ERDEN

Ercan Havaalanı’nda aynı gün farklı saatlerde uyuşturucuyla yakalanan Turgay Demirbaş ile Değer Yılmaz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlılar hakkında tutuklu yargı kararı verildi. Ülkeye tatile gelen ve turist vizesiyle giriş yapan zanlıların bir ayda yargılanmasına emir verilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis; Turgay Demirbaş’ın 21 Mart 2025 tarihinde saat 18.30’da, Değer Yılmaz’ın ise saat 23.00’te Ercan Havaalanı’na geldiklerini söyledi. Polis; Narkotik dedektör köpeği Pamir’in farklı saatlerde ülkeye giriş yapan zanlılara tepki vermesi üzerine eşyalarında ve üzerlerinde arama yapıldığını belirtti. Polis; Turgay Demirbaş’ın tasarrufunda yaklaşık bir ağırlığında hintkeneviri, Değer Yılmaz’ın üzerinde ise içerisinde uyuşturucu olan 6 adet sarma sigara bulunduğunu açıkladı. Polis; her iki zanlının da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru, her iki zanlının da ifade verdiğini; Demirbaş’ın uyuşturucu maddeyi bir gram olarak İstanbul’da 500 TL’ye aldığını, tatil için KKTC’ye gelirken, içmek için yanında getirdiğini söylediğini aktardı. Polis; zanlı Yılmaz’ın da uyuşturucu maddeyi 8 ay önce İstanbul’da bir şahıstan aldığını, tatil için KKTC’ye gelirken, yanında getirdiğini söylediğini açıkladı.

Polis; zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 6 gün ek tutuklama emri alındığını; bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

Zanlıların ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını kaydeden polis, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevinde kalmasına emir verdi.

