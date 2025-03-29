İlişkiler gelişecek

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında hayata geçirilecek dijital uygulamayla, KKTC’deki iş ve hizmet taleplerini karşılamak, kullanıcılar ile iş ve hizmet sağlayıcılar arasındaki etkileşimi kolaylaştırmak, güvenli ve kaliteli hizmeti yaygınlaştırmak amaçlanıyor.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Hakan Ataöv Toplantı Salonu’nda imzalanan protokole; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Hürrem Tulga imza koydu.

İmza öncesinde konuşan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Hürrem Tulga, odalarına üye olan esnafın oluşturacağı bir hizmet kataloğunu dijital ortamda hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, geçmiş yıllarda yazılı olarak bastıkları bu kataloğu dijital ortamda bir aplikasyon haline getirmenin tüm vatandaşların ihtiyaç duyduğu tüm hizmetlere ulaşmasını sağlayacaklarını vurguladı.

Tulga, dijital katalogda, üyelerin adres, telefon gibi ulaşım bilgilerinin yer alacağını, vatandaşların farklı yerlerden alacakları fiyatlar arasından seçme şansına da sahip olabileceğini hatırlatarak,

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Esnaf ve Zanaatkarlar Odasına üye olan herkesin bu portal içinde yer almasının, vatandaşın ihtiyaçlarının çok daha pratik ve hızlı şekilde giderilmesini sağlayacağını belirtti.

Ataoğlu, projenin 5 ayda tamamlanmasını beklediklerini de dile getirdi.

DP Milletvekili Serhat Akpınar’ın da hazır bulunduğu imza töreninde, konuşmaların ardından Bakan Ataoğlu ile Oda Başkanı Tulga protokole imza koydu.

