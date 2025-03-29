Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Demokrasinin kuralı bellidir; yönetemiyorsan gidersin” dedi.

Erhürman, eğitimin sorunlar yumağı haline geldiğine dikkat çekerek eğitimde değişiklik yapılacaksa, bu işin taraflarının olduğunu vurguladı. Erhürman, eğitimin, bilimin ürünü olduğunu kaydetti.

“Bütün bunları yan yana getirerek, doğru, dürüst istişareleri tamamlayarak bir politika oluşturmalısınız” diyen Erhürman, eğitimin günübirlik kararlarla ele alınacak bir konu olmadığının altını çizdi.

Tufan Erhürman, “Özne, çocuklarımızdır” diyerek bir gecede kimseyle konuşmadan tüzük değiştirilerek ortaya “dinamit” atıldığını kaydetti. Dün konuyla ilgili yapılan toplantıyı hatırlatan Erhürman, toplantı sonunda çözüm arandığının söylendiğine dikkat çekti. Erhürman, “Bugün böyle bir şeyin olabileceği de öngörülebilirdi. Engelleyecek bir tavır ortaya koyulmadı” dedi. Çözüm önerilerinin de bulunduğuna işaret eden Erhürman, en yapılmaması gereken durumun, öğretmenlerle velileri ve öğrencileri karşı karşıya getirmemek olduğuna dikkat çekti. “Yönetme iddiaları hiçbir konuda olmadığı gibi bu konuda da yok” diye konuşan Erhürman, bu sorunun içinden nasıl çıkılır gibi zihinsel faaliyetin de ortada olmadığını belirtti.

Tufan Erhürman, “Sorunlara sorun eklemek için bir çaba varmış gibi. Anlık, günü birlik birtakım kararlarla ülkeyi yönettiklerini iddia ediyorlar. Motivasyon ve konsantrasyon buralarda değil. Bütün sorunların toplamında söylenecek şey böyle bir hükümet olmadığıdır. Bitmiş bir şeye dahi bitti diyecek iradeye dahi sahip olmamanın sonuçlarını yaşıyoruz” diye konuştu.

“Uzatmaları yaşıyorlar” diyen Erhürman, “uzatmaların” ise her günü bu topluma pahalıya mal olduğunu kaydetti. Erhürman, “Bir gecede hiçbir şey hesaplamadan sahaya girdiler ve insanları birbirine düşürdüler” dedi ve birçok konuda da aynı şeyin yaşandığını vurguladı. “Bitmiş bir yapı var, irade gösteremiyor. Toplumun içinde kamplaşma oluşuyor. Herkes birbirine liderlik yap çağrısı yapıyor. Taraftar ol, bu kavganın sürmesine öncülük et çağrısı yapılıyor” diye konuşan Erhürman, liderden beklenenin holiganlık değil, sorun çözmek olması gerektiğine işaret etti.

“Demokrasinin kuralı bellidir”

Demokrasinin kuralının belli olduğuna vurgu yapan Tufan Erhürman, “Bu arkadaşlar bu işi bırakması lazım. Demokrasinin kuralı bellidir; yönetemiyorsan gidersin. Bu yapının sürmeyeceğini de biliyorsun ama bu iradeyi gösteremiyorsun” diye konuştu. Erhürman, “Siyasetin amacı çözüm bulmaktır. Soruna taraf olmak ve bundan tarafım diye konuşmak değil” dedi ve Kıbrıs sorunuyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

