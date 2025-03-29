Önemli bir yatırım

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Güzelyurt Yeni Sosyal Konutları’nın temeli dün düzenlenen törenle atıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, bazı bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, birlik temsilcileri ve bölge halkı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer konuşma yaptı.

Ardından protokolün katılımıyla temel atıldı.

Proje kapsamında iki bloktan oluşacak toplam 35 daire ve 42 araçlık otopark alanı yapılacak. Dairelerden 25’i 2+1, 98 metrekare büyüklüğünde,10’u ise 3+1, 114 metrekare büyüklüğünde olacak. Beş katlı apartmanların her ikisinde de engelli kullanımına uygun asansör yer alacak.

Üstel: Verdiğimiz sözleri tutuyoruz

Başbakan Ünal Üstel, Güzelyurt’ta düzenlenen sosyal konut temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 35 yıl sonra bölgeye büyük bir yatırım kazandırıldığına vurgu yaptı, projenin Güzelyurt'a büyük bir değer katacağını ifade etti.

Geçmişe atıfta bulunarak, en son sosyal konut projesinin dönemin Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakanı Derviş Eroğlu tarafından hayata geçirildiğini anımsatan Üstel, bugüne kadar iktidara gelen hükümetlerin ise konuyu sadece vaatlerle geçiştirdiğini ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle bu projelerin hayata geçirilemediğini söyledi.

Hükümetin 12 Mayıs’ta üçüncü yılını dolduracağını, bu süre içinde yapılanların, önceki on yılda yapılanlardan fazla olduğunu dile getiren Başbakan Üstel, ülkeye siyasi istikrar kazandırdıklarını, bunun da ekonomik istikrara katkı sağladığını dile getirdi.

Hükümetin icraat odaklı bir anlayışla çalıştığını dile getiren Üstel, "İstedikleri platformda da bunu tartışmaya hazırım. Çünkü biz konuşmuyoruz, iş yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Üstel, "Bize 'Yapamazsınız' dediler ama biz sözümüzü tuttuk, 15 Kasım'dan önce Güzelyurt Hastanesi'ni hizmete açacağız" dedi.

Üstel ayrıca, bölgedeki narenciye sektörüne yönelik soğuk hava deposu projesinin de ihalesinin tamamlandığını ve yatırım sürecinin başladığını belirtti.

Başbakan Üstel’in konuşması sırasında, İçişleri Bakanlığı Plan-Proje Müdürü Emirali Çobanoğlu'nun rahatsızlanması üzerine törene ara verildi.

Çobanoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra konuşmalara devam edildi.

“Siyasi istikrar varsa, ekonomik istikrar da vardır”

Bazı kesimlerin, sosyal konut projeleri için gerekli finansmanın nasıl sağlandığına dair sorular yönelttiğini belirten Üstel şöyle devam etti:

"Siyasi istikrar varsa, ekonomik istikrar da vardır. Hükümete geldiğimiz ilk gün, üçüncü ülkelerden mal alanlara ek vergi koyduk. Bu vergiyi taşınmaz mallar ve sosyal konut fonu için kullanıyoruz. Aynı zamanda, uluslararası kabul gören Taşınmaz Mal Komisyonu için de kaynak yarattık ve komisyonun sürekli çalışmasını sağladık."

Tatar: Tarihi buluşma

Güzelyurt Yeni Sosyal Konutları’nın temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Yeni Sosyal Konutları projesinin, uzun zamanlı bir çalışmanın neticesi olduğunu belirterek, müteahhitlerin kooperatif altında daha ekonomik bir ürün ortaya çıkması için gerekli fedakarlığı gösterdiğini, hükümetin de fon ve kaynak yaratarak, projeye destek olduğunu kaydetti. Tatar, Güzelyurt’taki buluşmayı “tarihi” olarak nitelendirdi.

Öztürkler: Güzelyurt’un kalkınma vizyonu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güzelyurt’un sosyal konut projeleri sayesinde ekonomik ve sosyal bir dönüşüm sürecine girdiğini vurguladı. Yıllarca müzakere masalarında tartışma konusu olan Güzelyurt’un, Kıbrıs Türk tarafının kararlı iradesi sayesinde müzakere gündeminden çıkarıldığını hatırlatan Öztürkler, Başbakan Üstel ve hükümetin büyük destekleriyle yapılan yatırımlarla güçlü bir geleceğe hazırlandığını ifade etti.

Oğuz: Güzelyurt’un da temeli olacak

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, “Güzelyurt’a temel atma, aslında insanların bölgesinde kalmasının da temeli olacak” dedi.

Bir buçuk yıldan beri Meclis, kabine, milletvekilleri, Sosyal Konut Birimi olarak devletin bütün imkanlarıyla bir seferberlik başlatıldığını dile getiren Oğuz, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin de projeye çok büyük katkısı olduğunu kaydetti. Oğuz, “Bu bir bütünün parçası… Onlar da elini taşın altına koydu ve büyük bir sorumluluk üstlendi” dedi.

Özçınar: Önemli katkı sağlayacak

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, projenin uygulama safhasına gelmesinde önemli katkı sağlayan hükümet, Meclis, Müteahhitler Birliği ve diğer ilgili kurumlara teşekkür etti.

Gürcafer: Projeye çok büyük emekler verildi

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de, projeye çok büyük emekler verildiğini, çok meşakkatli bir çalışma olduğunu belirterek, devletin katkılarıyla dayanışma içerisinde sürdürülebilir bir sistem oluşturduklarını kaydetti.

Sosyal konutlar için oluşturulan kooperatifin çok uzun yıllardan sonra gösterilen en önemli dayanışma örneği olduğunun altını çizen Gürcafer, “Kendi kendimize yetebilmenin arayışı içerisindeyiz. Bana göre bir toplumun var olabilmesi için kendi kendine yetmesi lazım. Kendi kendimize yetmemiz için atılmış en önemli adım” diye konuştu.

