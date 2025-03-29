Keyifle izlendi

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT) ve Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ortak yapımı "Yağmur Durduğunda" adlı oyunu Dünya Tiyatrolar Günü'nde sahnelendi.

Açıklamaya göre; Andrew Bovell’in yazdığı, Ezgi Yentürk’ün çevirdiği ve Nehir Demirel’in yönettiği oyun öncesinde konuşmalar gerçekleştirildi ve iki tiyatronun ortak bildirisi okundu.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT) Sanat Yönetmeni Cem Aykut, iki kurumun güçlerini birleştirdiğini ve çok keyifli bir yıl geçirdiklerini belirtti.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced de, “Güzel bir olay yaşıyoruz ve bununla gurur duyuyoruz.” diyerek Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu’nun ortak çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, tiyatro emekçilerine teşekkür ederek sanatın önemine vurgu yaptı.



Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025, 09:49