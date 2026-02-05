‘İktidara yürüyoruz’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP’nin halk ile beraber yürüyen ve politika üreten bir parti olduğunu ifade etti. CTP’nin iktidara yürüyen bir parti olduğunu belirten Sıla Usar İncirli, “Her şeyimiz planlı, programlı ve bütçeleri hazır bir şekilde yoluna sokarak hep beraber ilerleyeceğiz. Günün sonunda da iktidar halkın olacak” şeklinde konuştu.

CTP, Lefke Sivil Toplum Örgütleri ile bir araya geldi.

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Lefke Turzim Derneği’nde gerçekleşen görüşmede, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, CTP Milletvekilleri Fide Kürşat, Ürün Solyalı, Filiz Besim, Salahi Şahiner, Ongun Talat, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve Lefke İlçe Başkanı Tuncay Sarıyer eşlik etti.

CTP Genel Başkanı İncirli, örgütlerin Lefke bölgesi ile ilgili sorunları ve çalışmaları dinleyerek, Lefke böl-gesinin kültürünün çok değerleri olduğunu söyleyerek, bu bölgeyi korumaya çalışan paydaşlarla bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ve gururu dile getirdi.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri’nin projelerini yakından takip ettiğini ve desteklediğini belirten İncirli, Lefke’nin potansiyelinin çok büyük ve önemli olduğuna işaret etti ve bölgeyle ilgili çözülmesi gereken sorunların ivedilikle halledilmesi gerektiğini vurguladı.

Enkaz edebiyatı yapmayacağız

İncirli, CTP’nin halk ile beraber yürüyen ve politika üreten bir parti olduğunu ifade ederek, “Sizler bu gelişmenin nasıl olması gerektiğini planlamışsınız bizim de üzerimize düşen hazırlamış olduğunuz programı alıp kendi hükümet çalışmalarımız içerişinde ilerletmek” dedi.

CTP’nin iktidara yürüyen bir parti olduğunu fakat büyük bir enkaz devralacağını da belirten Sıla Usar İncirli, “Hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmayacağız. Her şeyimiz planlı, programlı ve bütçeleri hazır bir şekilde yoluna sokarak hep beraber ilerleyeceğiz. Günün sonunda da iktidar halkın olacak” şeklinde konuştu.