Ortamı germeye çalışıyorlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle sınır boylarında protesto eylemleri düzenleyen faşist ELAM militanları ‘Kıbrıs Yunandır’ sloganlarıyla dikkat çekti. Çocuk yaştaki öğrencilerin ellerine Yunan bayrağı vererek sınır boylarında eylem yapmasını sağlayan ELAM Partisi’ne kilisenin maddi ve manevi destek verdiği belirtildi.

Rum Komünist AKEL Partisi’ne mensup gençler ise KKTC’yi protesto eyleminde Kıbrıs Cumhuriyeti bayrakları taşıdı. Siyasi gözlemciler, 15 Kasım nedeniyle Kıbrıs’ın kuzeyinde kutlamalar yapılırken, Rumların da protesto eyleminde bulunmasını değerlendirirken “önemli olan ELAM’ın Kıbrıs’ı bir Yunan adası olarak görmesi ve bu sakat düşüncenin Rum kilisesinin yanı sıra Rum liderliği tarafından desteklenmesidir” dedi.

“Kıbrıs bizimdir, bir gün geri alacağız”

KKTC’nin 15 Kasım 1983’te ilan edilen bağımsızlığının yıldönümü öncesinde Güney Kıbrıs’ta öğrenci örgütleri tarafından dün protesto eylemleri gerçekleştirildi. Gösterilerde öğrenciler Kıbrıs bayrakları ve pankartlar taşıyarak sloganlar attı. Eylemler Lefkoşa, Limasol ve Baf’ta gerçekleştirildi. Lefkoşa’daki gösteriler, Kıbrıs Genel Öğrenci Koordinasyon Komitesi (PSEM) ve aşırı sağcı Rum öğrenci örgütü EFEN tarafından organize edildi. PSEM’in eylemi Kaymaklı’da, EFEN’in gösterisi ise Eleftheria Meydanı’nda başladı. Rum basınında yer alan haberlere göre, Lefkoşa’nın güney kesimindeki ortaokul ve lise öğrencileri, Büyükkaymaklı’daki Haspolat barikatına doğru yürüyüş gerçekleştirdi. SİGMA TV’ye konuşan öğrencilerden biri, “Kıbrıs bizimdir ve bir gün geri alacağız” ifadelerini kullandı. Başka bir öğrenci ise geri dönüş ve vatanın kurtuluşu ümidinin canlı tutulması gerektiğini savundu. Öğrencilerden bazıları Kıbrıs’ın Türkiye’den kurtarılması gerektiğini öne sürerken, bir öğrenci de “Kıbrıs Helen’dir” dedi.

Liderlerden bölünme ve işgal vurgusu

PSEM Başkanı Despina Kyprianou, 1974 olaylarının her iki toplumdaki Kıbrıslıları etkilemeye devam ettiğini belirterek, etnik bölünme ve hoşgörüsüzlüğün Kıbrıs’a zarar verdiğini söyledi. Kyprianou, işgal ve bölünmeyle uzlaşmayacaklarını ifade etti. Limasol’da düzenlenen gösteride konuşan ESEM Başkanı Eva Savva ise genç kuşakların 1974 olaylarını doğrudan yaşamamış olsalar da ailelerinden aktarılan anıları taşımaya devam ettiklerini belirtti. Savva, bölünmenin normalleşmesine ve bir meslek olarak kabul edilmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Baf’ta da yürüyüş düzenlendi

Baf’ta da öğrenci koordinasyon komitesi tarafından protesto yürüyüşü gerçekleştirildi. Sabah saat 10.00’da Stelios Kyriakides Stadyumu’nda başlayan eylem, Makarios III ve Direniş Anıtı üzerinden Baf Belediye Binası’na kadar devam etti.