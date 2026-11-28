Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve milletvekili adayı Sıla Usar İncirli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), karma evliliklerden doğan çocukların yurttaşlık hakkıyla ilgili bir başvuruyu Kıbrıs Rum tarafına iletmesini değerlendirdi.

İncirli, “Hiçbir çocuk anne veya babasının kimliği, kökeni ya da evlilik koşulları nedeniyle doğuştan sahip olduğu haklardan mahrum bırakılamaz” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İncirli, gelişmenin binlerce aileyi yakından ilgilendirdiğini belirterek, uzun yıllardır bu konuda hak mücadelesi veren ailelere ve mücadeleye destek olan sendikalara teşekkür etti.

Yurttaşlık hakkının bir ayrıcalık veya lütuf olmadığını vurgulayan İncirli, bunun eşitlik ve insan onuru meselesi olduğunu ifade etti.

Yeni dönemde CTP hükümeti olarak Cumhurbaşkanlığı ile yakın iş birliği içerisinde hareket edeceklerini belirten İncirli, karma evliliklerden doğan çocukların ve tüm yurttaşların Avrupa Birliği vatandaşlığı haklarının güvence altına alınması için hukuki, siyasi ve diplomatik mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

İncirli, konuyu Avrupa Birliği kurumları nezdinde ve uluslararası diplomasinin tüm platformlarında gündemde tutacaklarını belirterek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Tüm yurttaşlarımızın eşitliği için mücadele etmek, CTP’nin bu ülkeye verdiği sözdür.”

CTP'den KTMMOB’ye ziyaret

Öte yandan Sıla Usar İncirli başkanlığındaki CTP Heyeti, 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesinde Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret ederek, Birlik Yönetim Kurulu ve Birliğe bağlı Odaların temsilcileriyle bir araya geldi. KTMMOB binasında gerçekleşen görüşmeye; KTMMOB Genel Başkanı Görkem Çelik, Genel Sekreter Dr. Bora Tüccaroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Cemaliye Özverel Ekinci ve Merter Refikoğlu ile Birliğe bağlı Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Halil Erensu, Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Altunç, Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet İyigün, Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Arif Özyankı ve Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doğaç Akif katıldı. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli başkanlığındaki heyette ise CTP Girne Milletvekili adayı Tunç Adanır, CTP Lefkoşa Milletvekili adayı Filiz Besim, CTP Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyesi Adayları Buket Asilsoy ve Hazar Vahip yer aldı.

Ülkenin güncel sorunları ele alındı

Görüşmede, ülkenin güncel sorunları, KTMMOB ve Bağlı Odaların meslek alanlarını ilgilendiren konular ile kamu yararını doğrudan etkileyen politikalar çerçevesinde değerlendirme ve görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, bilimsel ve teknik bilginin karar alma süreçlerinde etkin biçimde değerlendirilmesinin önemi vurgulandı. KTMMOB’nin, ülkenin planlı, sürdürülebilir ve bilimsel temellere dayalı gelişimine katkı koymak amacıyla mesleki bilgi ve birikimini kamu yararı doğrultusunda paylaşmaya ve ilgili tüm paydaşlarla diyalog geliştirmeye önem verdiği ifade edildi.