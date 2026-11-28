Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, geçmiş sendikal mücadelelerle elde edilen kazanımların korunması, emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve emekli maaşlarının güvence altına alınması için çalışacaklarını ifade etti.

Partiden verilen bilgiye göre; TDP heyeti, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nda (KTAMS) eski sendika yöneticileri ve emeklilerle buluştu.

Buluşmada seçim süreci, ülkenin ekonomik sorunları, emeklilik hakları, sosyal devlet anlayışı, kamusal hizmetler ve üretim politikaları ele alındı. Seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çeler, toplumun TDP’nin Meclisteki yokluğunu hissettiğini ve partiye ilginin giderek arttığını ifade etti.

TDP’nin geçmiş hükümet dönemindeki icraatlarının hâlâ hatırlandığını belirten Çeler, vatandaşlarla doğrudan temas kurarak toplumun beklentilerini ve taleplerini dinlemeye devam ettiklerini söyledi.

Sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Çeler, geçmiş sendikal mücadelelerle elde edilen kazanımların korunması, emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve emekli maaşlarının güvence altına alınması için çalışacaklarını ifade etti.

