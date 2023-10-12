İşletmeciler tutuklandı

Gazimağusa’ya bağlı Dörtyol’da faaliyet gösteren ve işletmeciliğini İ.A'nın (E-35) yaptığı markette dün saat 11.00 sıralarında polis tarafından yapılan kontrolde, 194 adet enerji içeceğinin gümrüksüz olarak tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edildi.

Konuyla bağlantılı M.A.A’nın (E-44) Tuzla’daki evinde yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 840 adet enerji içeceği, 40 bin 878 sigara ve tütün ürünü, 284 diş fırçası, 204 prezervatif ve 400 sigara sarma kağıdının bulunarak emare alındığı kaydedildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Öte yandan 9 Ekim 2023 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde

faaliyet gösteren bir markette polis tarafından yapılan kontrolde, toplam 275 adet enerji içeceği,

11 adet elektronik sigara ve 2 adet puronun gümrüksüz olarak tasarruf edilip satışa sunulduğu

tespit edildi. Bahse konu market işletmecisi T.Ş.(E-36) tutuklandı.