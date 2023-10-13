3 bine yaklaştı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor

İsrail ile Hamas arasındaki karşılıklı saldırılarda can kaybı artıyor. İsrail'de ölü sayısı bin 300'ün üzerine çıktı. Filistin'de de kayıplar bin 417'ye yükseldi.

Diplomatik kaynaklar, saldırılarda çifte vatandaşlığı bulunan bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi’nde rehin tutulan İsrailliler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyeceğini söyledi.

İsrail ordusu "Kara harekatına hazırlanıyoruz. Gazze'de güvenlik duvarı kuruyoruz. Yaklaşan herkes vurulacak." açıklamasını yaptı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi "Gazze eskisi gibi olmayacak." açıklaması yaptı.

İsrail savaş uçaklarının kentin tüm bölgelerinde evleri gece boyunca bombaladı. İsrail-Gazze hattında beşinci gün de çatışmalar ve bombardımanla geçti. Özellikle İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını artırmış durumda. Bölgede elektrikler de tamamen kesildi. Gazze Şeridi'ndeki tek elektrik santrali yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldı. 2 milyonu aşkın nüfuslu bölgede elektrik yok.

İsrail Büyükelçiliği’nin İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden aldığı bilgilere göre, Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği terör saldırısında bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti, bir Türk vatandaşından da haber alınamıyor.

İsrail Enerji Bakanı: Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyecek

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi’nde rehin tutulan İsrailliler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyeceğini söyledi. Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 6. gününe giren İsrail-Filistin çatışmasında abluka altındaki Gazze’de İsrail’in yoğun bombardımanı nedeniyle artan insani yardım çağrılarına cevap verdi.

İsrailli Bakan, "Gazze'ye insani yardım mı? İsrailli esirler evlerine dönene kadar hiçbir elektrik şalteri açılmayacak, hiçbir su musluğu açılmayacak ve hiçbir yakıt kamyonu içeri girmeyecek." ifadelerini kullandı.

Katz, İsrail’in Gazze’de silahlı-sivil ayrımı yapmaksızın toplu cezalandırma yöntemine başvurduğu yönünde yapılan uluslararası tepkilere, "İnsani olana karşı insani. Kimse bize ahlak dersi vermesin." sözleriyle çıkıştı.

NATO müttefikleri İsrail'den orantılı karşılık bekliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hamas'ın İsrail'e saldırılarının ardından İsrail'in karşılığının orantılı olması ve sivillerin korunması gerektiğini belirterek, "Savaşın kuralları vardır. Orantılılık talebi vardır. Bu birçok müttefik tarafından dile getirildi." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hamas'ın İsrail'e saldırılarının ardından İsrail'in karşılığının orantılı olması ve sivillerin korunması gerektiğini belirterek, "Savaşın kuralları vardır. Orantılılık talebi vardır. Bu birçok müttefik tarafından dile getirildi." dedi.

Stoltenberg, NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın bitiminde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hamas'ın İsrail'e saldırıları sonrasında İsrail'in karşılığının orantılı olması gerektiğini söyleyen Stoltenberg'e, İsrail'in Gazze'ye su, gıda ve yakıtı kestiği hatırlatılarak, bunun orantılı bir karşılık olup olmadığı, değilse NATO'nun ne yapabileceği soruldu.

ABD Dışişleri Bakanı İsrail'e gitti

Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gitti. Blinken'In Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi'nin lideri olan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de bir araya gelmesi planlanıyor. Blinken, İsrail'e hareket etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada sivillerin Mısır üzerinden Gazze'yi terk etmelerini sağlayacak bir insani yardım koridoruna ilişkin görüşmelerin "devam ettiğini" söyledi.