Letafet tek ses oldu

Anadolu Rock Müziği'nin günümüzdeki en önemli temsilcisi Haluk Levent, Letafet’te hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı.

“Uçak Yaparım” şarkısı ile sahneye giriş yapan sanatçı, konser boyunca eşsiz parçaları ve muhteşem sahne performansıyla izleyenleri mest etti.

Konserde dillerden düşmeyen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Levent, bazı şarkılarını ise izleyenlerin arasına girerek söyledi.

Levent ‘’Küçükken izlediğim konserlerde sanatçılar yanımıza gelmezdi ama ben sizlerin yanına tek tek geleceğim” dedi.

Yaklaşık 2 saat süren konserinin sonunda, coşku ile İzmir Marşı’nı söylemesinin ardından sahneden ayrıldı.