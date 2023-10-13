İŞKUR ile işbirliği gündemde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Ankara temasları çerçevesinde çalışma yaşamı ve sosyal hizmetlerle ilgili uygulamaları yerinde inceledi.

Verilen bilgiye göre, Bakan Gardiyanoğlu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’ne çalışma ziyareti gerçekleştirerek Genel Müdür Samet Güneş, Genel Müdür Yardımcıları, İstihdam Müdürleri ve teknik uzmanlarla toplantı yaptı.

İŞKUR’un KKTC’deki çalışmalarını yakından izlediğini belirten Gardiyanoğlu, iş birliği arzusunun sürdüğünü görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Sadık Gardiyanoğlu, Türkiye’den ve diğer ülkelerden KKTC’ye gelecek işçilerle ilgili bireysel donanım ve kişisel önbilgileri elde etme konusunda İŞKUR’un portalından faydalanmak istediklerini dile getirdi.

Güneş: Desteğe hazırız

İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş de KKTC’ye ve Bakan Gardiyanoğlu’na yardımcı olmaktan gurur duyacaklarını belirterek, KKTC’ye yazılım, teknik, istihdam uzmanlığı konularında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Gardiyanoğlu, Erdem’i ziyaret etti

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, TBMM-KKTC Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem’i ziyaret etti.

TBMM’de yer alan görüşmede, Erdem, Gardiyanoğlu’na meclis çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Orhan Erdem, “kardeşim” dediği Gardiyanoğlu’nu TBMM’de ağırlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.