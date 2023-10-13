Doğru tespit

Maliye Bakanı Özdemir Berova, kadın üreticilerin oluşturduğu Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi Ltd.’nin (4K KOOP) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerini kabulünde, ekonomideki başarının kadınların aktif katılımı ile mümkün olduğunu kaydetti.

Açıklamaya göre, Maliye Bakanı Özdemir Berova, kadın üreticilerin oluşturduğu Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi Ltd.’nin (4K KOOP) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerini kabul etti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, kadın üreticilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi Ltd.’nin (4K KOOP) oldukça önemli olduğunu vurgulayan Berova, üretim ve üreticiye sahip çıkmak, desteklemek, teşvik etmek ve ayrıca istihdam olanakları yaratmak, ekonomiye katkı sağlamak, adına kooperatifin yapmış olduğu hizmetlerin takdire şayan olduğunu belirterek, tüm yönetimi tebrik ederek kutladı.

4K KOOP Ltd.’in Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Solyalı ise yaptığı konuşmada, kooperatifin ortak üretim, imalat ve pazarlama standartları ilkesi doğrultusunda, yerel ürünlerin katma değerinin artırılması suretiyle, marka değeri yaratılarak pazarlanması ve kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu hatırlattı. Kooperatifin çalışmaları ve projelerini de aktaran Deniz Solyalı, 4 kadın ile yola çıkıldığını, şu anda aktif 30 faal üye olduğunu söyledi.