Filistin’i örnek gösterdi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay “Filistin- İsrail çatışması bizim için önemli bir örnek. Çünkü çatışmaların asıl kökeni Filistinlilerin zamanında topraklarını İsrail’e satmasına dayanıyor. Orta Doğuda coğrafyasının yanı başında çok stratejik bir konumda bulunduğumuz için yabancılara taşınmaz mal satışına acilen yeni bir düzenleme getirmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Özersay devletin adının değiştirilmesi ve Kıbrıs Türk devleti tartışmalarına da değinerek "ülkedeki yöneticileri gelişigüzel açıklama yapmakla" eleştirdi.

“Denktaş olsaydı böyle şey yaşanmazdı”

Özersay katıldığı programda yaptığı açıklamada, “Rahmetlik Denktaş hayatta olsaydı böyle bir şey yaşanmazdı, Türkiye’nin bu adaya ilişkin politikalarının şekillenmesinde Kıbrıs Türkünün seçilmiş temsilcileri fikir ortaya koyabilmeli, politikaların şekillenmesine katkı yapabilmeli ve yönlendirici olmalıdır. Şu anki görüntü maalesef bu açıdan hiç iç açıcı değildir, sıradan açıklamaların arkasından savrulan bir görüntü çiziyorlar, ülkemiz ve dış politikamız açısından gerçekten üzülüyorum” ifadelerini kullandı.

Programda öncelikli olarak Filistin- İsrail arasında çıkan savaşla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özersay “Ülke olarak yaşadığımız coğrafya hem büyük fırsatlar sunuyor hem de çok tehlikeli bir yer. Geçmişe göre çok daha dikkatli olmamız gereken bir döneme giriyoruz” dedi.



Olası bir çatışmaya karşı…

Yaşadığımız coğrafyadaki tehlikelerden de bahseden Özersay savaştan dolayı ülkede bir nüfus hareketliliği söz konusu olduğunu, ülkede hem İsrailliler var hem de Filistinliler’in bulunduğunu, ileride olası bir çatışmaya karşı önlemler alınmasının gerekli olduğunu kaydetti.

KKTC’deki toprak ve mal satışının bu dönemde daha da fazla artabileceğine de değinen Özersay, Filistin- İsrail çatışmasının kök sebebinin Filistinlilerin zamanında topraklarını İsraillilere satması olduğunu, şu anda bunun ne şekilde etki ettiğinin görülebildiğini belirtti.

Büyük toprak sahibi olan ülkelerde belki böyle bir endişe olmadığını fakat KKTC’de bunun tehlikeli olduğunu ifade eden Özersay, “Bundan sonra toprak ve mal satışında daha dikkatli olmak gerekiyor” dedi.

KKTC’nin ismi neden değişebilir?

KKTC’nin isminin değiştirilmesiyle ilgili tartışmalara da değinen HP Genel Başkanı Özersay “Bu ülkenin yöneticisi konumunda olanlar böyle bir şeyden haberdar değillerdi. Kendilerine sorulduğunda ilk verdikleri tepkilere baktığınızda bu böyleydi. Türkiye Cumhuriyeti’nin açıklamasından sonra her biri farklı telden çalan açıklamalar yaptılar. Bu kadar önemli bir konuda gelişigüzel açıklamalar gördük. Böyle bir konuda bir politika belirlenecekse, devlet adının değişmesi, sistem değişikliği, anayasa değişikliği olacaksa bunu Türkiye ile oturulup konuşulması gerekmektedir. Birlikte şekillendirmek gerekir” şeklinde konuştu.

Meclisteki muhalefetin bunun federasyonun bir parçası olduğundan bahsedip kapıyı açık bırakmasının “kendini kandırma” olduğunu söyleyen Özersay “Türkiye’nin, KKTC’nin politikası net değil mi? İki devletli çözüm politikası net artık. Sayın Erdoğan bunu BM Genel Kurulu’nda da iki yıldır söylemiyor mu? Burada da bu politika ileriye taşınıyor. Dolayısıyla kimse kendi kendini kandırmasın. Bu federal bir ortaklık için ortaya atılmış bir ifade değildir. Kıbrıs’ta iki ayrı devlet tezini konsolide etmek güçlendirmek ve ileriye taşımak için ortaya atılmış bir fikirdir ve küresel dengeler ve diplomatik şartlar el verirse uygulamaya konulmaya çalışılacaktır diye düşünüyorum. Kısa bir süre sonra Türk Devletleri Teşkilatı’nın bir toplantısı olacak. Muhtemelen burada sayın Erdoğan ‘Kıbrıs Türk Devleti’ olarak tam üye olmamız için inisiyatif alacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

