Ciddiyetten uzak

Metehan Sınır Kapısı’ndaki trafik sıkışıklığını gidermeye yönelik yol genişletme ve üçüncü bir şerit açma çalışmaları dün başlarken; yaşanan sıkıntının esas nedeninin kontrol noktalarındaki personel yetersizliği olduğu; yapısal sorunların giderilmemesi halinde üçüncü şeridin soruna çözüm getirmeyeceği savunuldu.

Çalışmayı yapacak ekiplerin dün ara bölgeye girdiğini yazan Politis gazetesi çalışmaların AB tarafından finanse edildiğini belirtti.

Bölgede ağır iş araçları ve ekipmanlar bulunduğunu ve ilk çalışmalara başlamak için yolun bir kısmının kapatıldığını kaydeden gazete, ara bölgede yürütülecek proje uygulamasını bir Kıbrıslı Türk ve bir Kıbrıslı Rum şirketin ortaklaşa üstlendiğini belirtti.

30 Ocak 2026'da tamamlanması hedeflenen çalışmaların her gün 07.00 -17.00 saatleri arasında süreceğini kaydeden gazete, çalışmalara 23 Aralık 2025 ile 3 Ocak 2026 tarihleri arasında ise ara verileceğini belirtti.

Metehan Sınır Kapısı’nda yoğun bir araç trafiği olduğunu ve zaman zaman uzun kuyruklar oluştuğunu yazan gazete, bunun yalnızca sürücüler değil bölge sakinleri açısından da sorun yarattığını ifade etti.

Her gün öğleden 3’ten sonra Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin KKTC’ye dönüşleri ve Kıbrıslı Rumların KKTC’ye geçişleri yüzünden yoğun bir trafik sıkışıklığı meydana geldiğini yazan gazete, araç geçişlerinin hafta sonları ve tatil günlerinde ise zirveye çıktığını kaydetti. Gazete açılacak üçüncü şeridin sorunu büyük ölçüde gidermesinin beklendiğini ekledi.

Yangu: Personel yetersiz

“Agios Dometios” Belediye Başkan Yardımcısı Konstantinos Yangu ise gazeteye açıklamasında yaşanan sıkıntının esas nedeninin kontrol noktalarındaki personel yetersizliği olduğunu dile getirdi.

Mevcut iki kontrol noktasının kesintisiz bir şekilde 24 saat çalışması gerektiğini dile getiren Yangu, ancak yetersiz personel olduğunda veya sistem çöktüğünde araçların durduğunu ve kuyruğun uzadığını, bunun sonucunda da sınır kapısında trafik sorunu meydana geldiğini ifade etti.

Sınır kapısının öncesindeki kontrollü kavşakta meydana gelen sıkıntılara da değinen Yangu, trafik kurallarının uygulanmaması sonucunda trafik sıkışıklığının giderek arttığını belirtti.