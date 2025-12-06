Bölge müdürlüğü kurulacak

Fileleftheros gazetesi manşetten verdiği haberinde Güney Kıbrıs’ın yeraltı dünyasıyla ve organize suçlarla mücadele için “Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünü” kurmak amacıyla Yunanistan’dan teknik bilgi alacağını yazdı.

Konunun Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohidis ile Rum Adalet Bakanı Marios Hartsiotis ve iki ülke heyetleri arasında dün gerçekleştirilen görüşmelerde ele alındığını yazan gazete, Hrisohidis’in Hartsiotis’in daveti üzerine Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

Organize suçların önlenmesi amacıyla iki ülkenin polis genel müdürleri arasında sürekli bir iş birliği geliştiğini kaydeden gazete, Hartsiotis’in kurulacak yeni hizmet biriminin yer alacağı binanın arandığını dile getirdiğini iletti.

Hartsiotis bu birimde uzman personel görevlendirileceğini, öte yandan meclisten bu birimin işleyiş çerçevesini onaylamasının talep edileceğini çünkü söz konusu birimin denetimler (baskınlar), araştırmalar ve tutuklamalar yapacağını kaydetti.