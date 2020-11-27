Kadına şiddet mi dediniz?

Hüseyin ÇİÇEK

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulusal Mücadele Günü olan 25 Kasım’da Gazimağusa’da bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından darp edildi. Yeniboğaziçi’nde meydana gelen olayda

Abdülkadir Aktürk isimli şahsın, boşanma aşamasında olduğu eşinin yüzüne defalarca vurarak ciddi şekilde darp ettiği belirtildi.

Eşinin şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlı “Ciddi darp” suçlaması ile dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Zanlı Aktürk, polisin yürüttüğü soruşturmanın tamamlanması nedeni ile tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Yüzüne defalarca vurdu

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Buse Uyar, zanlı Abdülkadir Aktürk’ün, Yeniboğaziçi’ndeki evinde boşanma aşamasında olduğu eşi ile çıkan tartışma sonucu eşinin yüzüne elleri ile birçok kez vurup ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. Polis memuru Uyar, kadının polise gelerek şikayetçi olduğunu ve zanlının tutuklandığını kaydetti. Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Uyar, zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlı Abdülkadir Aktürk’ün yargılanıncaya dek yurt dışına çıkışını yasaklayıp, seyahat belgelerine el konulması, KKTC vatandaşı 1 kefilin 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile zanlının serbest bırakılmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 11:41