Ömer KADİROĞLU

Hükümeti kurmakla görevlendirilen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın dün gece Valide Hanım Konağı’nda düzenlediği alkolsüz yemeğe HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı. UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner ise toplantıya katılmadı.

YDP lideri Arıklı; bazı konulardaki hassasiyetlerini ileterek Erhürman başkanlığında kurulacak hükümete dıştan destek verebileceklerini söylerken, DP ve TDP’nin olumlu tavır aldığı öğrenildi.

Erhürman’ın daha önce ortaya koyduğu 7 maddelik ‘öncelikleri’ gerçekleştirmek amacıyla kurulacak olan 4’lü koalisyon hükümetine Serdar Denktaş’ın da destek vereceği belirtildi.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; dün geceki toplantıda sonuç almak isteyen Erhürman’a

HP Başkan Vekili Yenal Senin parti meclisini toplamadan karar veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine tüm parti liderlerinin pazartesi akşamına kadar durumlarını netleştirmesi yönünde görüş birliğine varıldı.

Anahtar parti

Parlamentoda 12 sandalyeye sahip olan CTP’nin 4’lü koalisyon kurabilmesi için 9 milletvekiline sahip Halkın Partisi’nin desteğini alması gerekiyor. DP’nin 3, TDP’nin de 3 milletvekili bulunuyor. Böylece 4 partinin milletvekili sayısı 27’ye ulaşmış oluyor.

HP’nin olumlu yanıt vermesi halinde ise koalisyon hükümetinin programı ve bakanlıkların dağılımı konusunda yeni bir toplantı gerçekleştirilecek.

Erhürman’ın, tüm çalışmaları salı veya çarşamba gününe kadar tamamlamayı hedeflediği belirtiliyor.

Erhürman ne dedi?

CTP lideri Erhürman, toplantının tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sıcak bir ortamda değerlendirmelerde bulunduk. Hem yemek yedik hem sohbet ettik. Bütün parti başkanları, parti içi değerlendirmelerini tamamlamak üzere en geç pazartesi akşamına kadar süre istedi. Parti içi değerlendirmelerini yapıp dönecekler. O değerlendirmeler sonucunda ya bir hükümet kurma noktasına gidilecek ya da görevi iade edeceğim. Herhangi bir hükümet modeline ilişkin açıklama yapma yetkim yok. Parti Meclisi toplantısından sonra parti başkanlarıyla görüşeceğimizi söylemiştim. Bunların hepsi gerçekleşti. Ancak o toplantılar gayrı resmidir. Ersan Saner’in teyidi olmaksızın onunla yaptığımız görüşmeye ilişkin açıklama yapmam doğru olmaz. CTP hükümet kurmaya yakın veya uzak diyemem.”

Arıklı: Keşke Saner de katılsaydı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da böyle bir gece düzenlediği için Erhürman’a teşekkür ederek, “Keşke Saner de katılsaydı da hep birlikte ülke sorunlarını ve sıkıntıları aşmanın yollarını arasaydık” dedi.

Kendilerinin uzun zamandır tüm partilerin içinde olacağı milli mutabakat hükümeti önerdiklerini söyleyen Arıklı, “O mümkün değilse 5’li o da değilse 4’lü, herhangi bir hükümet modeliyle şu anki hükümet boşluğunu ortadan kaldırmak en doğru olandır” diye konuştu.