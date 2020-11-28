9. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda birincilik kazanan Mustafa Tozakı’ya ödülü verildi.

Verilen bilgiye göre; Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından 19. Zeytin Festivali çerçevesinde ve Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği kapsamında geleneksel olarak düzenlenen 9. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ilk üç ödülü kazanan çizerlere, Covid-19 salgını sonucu bu yıl ödül töreni düzenlenmediği için parasal ödülleri iletildi.

9. Uluslararası Karikatür Yarışması’nın serbest konulu bölümünde Birincilik Ödülü (Altın Zeytin) kazanan ülkemiz çizerlerinden Mustafa Tozakı’ya, dün Girne Belediyesi’nde düzenlenen özel bir törenle parasal ödülü Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından takdim edildi.

Ödül töreninde, Girne Belediyesi yetkililerinin yanı sıra, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği yetkilileri de hazır bulundu.

Ödül töreni öncesinde, konu hakkında aydınlatıcı bilgi veren Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Çakmak’ın ardından Mustafa Tozakı’ya para ödülünü takdim eden Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuştu.

Güngördü, dünyadaki posta hizmetlerinin kısıtlı çalışmalarına rağmen, “Corona salgınına inat” yarışmaya, 62 ülkeden 289 karikatürcünün 887 eser ile katıldığını ifade ederek, “Bu bizim için, Kuzey Kıbrıs için ve Girne Belediyesi için çok önemlidir. Bu yıl ilk kez serbest kategoride ülkemizden bir sanatçının birincilik ödülünü kazanması da benim için ayrı bir mutluluktur. Mustafa Tozakı arkadaşımızı bu başarısından dolayı kutluyorum. Katılan herkese teşekkür eder, emeği geçen ekip arkadaşlarımıza ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneğine çok çok teşekkür ediyorum ”dedi.

