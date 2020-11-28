Yaz tahtaya bir daha

Maliye Bakanlığı dün gerçekleştirilen ihale ile ortalama %18.54 faiz oranı ile 46 milyon 500 bin TL borçlandı.

KKTC Merkez Bankası ihale sonuçları duyurusuna göre; Maliye Bakanlığı, 27 Kasım tarihinde, yani dün tamamlanan Merkez Bankası ihalesi ile 10 Haziran 2021 vade tarihli borçlanmaya gitti.

Maliye Bakanlığı ortalama %18.54 faiz oranı ile 46 milyon 500 bin TL borç aldı. Maliye, geçtiğimiz haziran ve mayıs aylarında da azami 100 milyon TL borçlanma amacıyla “Devlet İç Borçlanma Senet” (DİBS) ihalesine çıkmıştı.

2021 Bütçesi halen Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edilmezken, 2021 yılı için 3,5 milyar TL’ye yakın bütçe açığı da ön görülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan mali protokollerin ise 2020 yılının ilk 10 ayında gerçekleşme oranı tadilat bütçesine göre % 28, bütçe öngörüsü içerisinde ise % 50’de kaldı.