UBP kararlı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Maraş’ın uluslararası hukuka ve AİHM kararlarına uygun şekilde tamamıyla açılacağını belirtti.

Saner, AB liderlerinin Aralık ayında yapacağı toplantıda, Maraş açılımı ve Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon çalışmalarının da ele alınacağını kaydederek, Türkiye’nin de desteğiyle BM’nin tüm planlarına “evet” diyen Kıbrıs Türk halkının cezalandırılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Verilen bilgiye göre; Ersan Saner, UBP Girne İlçe Örgütü’ne yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinde gelişip güçleneceğine de vurgu yaptı.

Saner, UBP olarak görevlerinin KKTC’yi yüceltmek olduğunu belirterek, Doğu Akdeniz’de enerji ve hidrokarbon kaynakları konusunda yapılan çalışmaları Anavatan Türkiye ile yakından takip ettiklerini ve münhasır ekonomik bölgede petrol arama çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler nezdinde sürdürülen görüşmelerde 4 ayrı BM Genel Sekreteri’nin hazırladığı planları reddeden tarafın hiçbir zaman Kıbrıs Türk tarafı olmadığına vurgu yapan Saner, Annan Planı’na “hayır” diyen tarafın cezalandırılacağını söyleyen AB’nin, planı reddeden Rum Yönetimi’ni birliğe aldığını, “evet” diyen Kıbrıslı Türklere ise hala her alanda izolasyon uygulamaya devam ettiğini söyledi.

Saner, UBP’nin bir Cumhurbaşkanlığı seçiminden daha zaferle çıktığına vurgu yaparak, UBP adayı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı makamına seçilmesi için canla başla çalışan tüm partililere teşekkür etti.

AP gerçekleri göz ardı ediyor

Öte yandan Ersan Saner, “Avrupa Parlamentosu’nun (AP), Kıbrıs’taki gerçekleri göz ardı ederek, Kıbrıs Türkü’nün hak ve hukukunu yok sayarak, Kıbrıs konusunun bir sonuca bağlanmasına katkı sağlayamayacağını” belirtti.

Ersan Saner, “Biz insanlığın ve halkımızın yararına olduğuna yürekten inandığımız doğru yolda geleceğe yürümeye devam edeceğiz” dedi.