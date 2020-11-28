Atılacak adımlar değerlendirildi

Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı’nda iki oturum halinde gerçekleştirilen toplantıda, Kapalı Maraş bölgesinde geçmişten günümüze yapılan çalışmalar ve bölgede önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar değerlendirildi.

20 Kasım tarihinde yaşanan hortum ve sel olaylarıyla ilgili durum değerlendirilmesi yapılan toplantıda, yaşanması muhtemel benzeri olaylara karşı alınacak önlemler de masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca, Covid-19 tedbirleri kapsamında çevre ülkelerde artan vaka sayıları ve buna karşı alınacak önlemlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Tatar’la birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Suat Yeldener katıldı.

Bağımsız Şoför Okulları Birliği’ni kabul etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tatar, Bağımsız Şoför Okulları Birliği Başkanı Emirzade Tilki ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra hükümetin kurulmasının bu kadar zaman alması elbette herkesi biraz rahatsız etmiştir, üzmüştür. En kısa zamanda hükümetin kurulması ve gerekli kararların üretilip mağduriyetlerin olmaması en büyük temennimdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, ilgili partilerin gereğini yaparak bir an önce hükümeti kuracağına inanç belirtti.

Bağımsız Şoför Okulları Birliği’nin, yıllardan beridir dinamik olan sektörlerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek on binlerce kişinin şoför okulları sayesinde ehliyet aldığını belirterek şoför okullarını yoğun çalışmaları nedeniyle kutladı.

Konuşmasının devamında ulaşımın etkili bir şekilde sağlanacağı ortamın oluştuğunu kaydeden Cumhurbaşkanı, “Bütün bunlar, daha fazla araç, daha fazla ehliyet ve sizlerin de yoğunluğu anlamındadır” dedi.

Şoför okullarına sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı, sektörde yaşanan sıkıntıların çözümü konusunda atılacak adımların takipçisi olacağına dikkat çekti.