Kameralar ele verdi 

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait iki araçtan radyo teyp ve iki adet hoparlörü sökerek çalan Türkmenistanlı R.A. ve Ş.M. kısa sürede tespit edilerek tutuklandı. Zanlılar teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Belediyeye ait araçların Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bir arazi içerisinde arazi içerisinde park halinde bulundukları, hırsızlık olayının ise o esnada gerçekleştiği belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 15 Şubat 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi’nde bir arazi içerisinde, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından muhafaza edilen 2 araçta takılı bulunan radyo teypler ve iki adet hoparlörün, bulundukları yerden sökülmek suretiyle çalındığını anlattı. Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bölgedeki kamera görüntülerinin incelendiğini, zanlıların tespit edilerek tutuklandıklarını aktardı. Polis, meseleyle ilgili soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların ülkede çalışma izniyle bulunduklarını ve yasal statülerinin mevcut olduğunu ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme; zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, kişi başı 30’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için birer kefilin 800 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

