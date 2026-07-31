Kamuoyunun Bilgisine

Öncelikle belirtmek isteriz ki, kamuoyunda adı geçen şahıs ile şirketimiz arasında herhangi bir ticari, mali veya hukuki ilişki bulunmadığı gibi, herhangi bir para transferi veya finansal işlem de söz konusu değildir.

Ayrıca, şirketimizin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde herhangi bir tüzel kişiliği veya kamuoyuna yansıdığı şekilde bir banka hesabı bulunmamaktadır.

Şirketimiz hakkında kamuoyunda yer alan ve gerçeği yansıtmayan iddia ve paylaşımlar tamamen asılsız olup, isim benzerliğinden kaynaklanmaktadır.

Gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlarda bulunan kişi ve kuruluşlardan, söz konusu içerikleri derhal düzeltmelerini ve gerekli düzeltme ile tekzip metinlerini yayımlamalarını bekliyoruz. Aksi takdirde, şirketimizin itibarını zedeleyen bu gerçek dışı iddia ve paylaşımlar hakkında hukuki ve cezai tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı bildiririz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kıbrıs Diyalog Gazetecilik Ltd.

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2026, 21:23