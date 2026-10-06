Güven kaybı var

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta 6 Aralık günü yapılacak olan genel ve yerel seçimler öncesinde siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları devam ediyor. CTP’nin milletvekili aday adaylarını açıklamasının ardından, UBP’nin 18 belediye başkan adayı ve belediye meclis üyeliği adayları belirlendi. Diğer partiler de hem belediye, hem de milletvekilliği için aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

Seçmenlerin önemli bir kısmı ise, sandığa gidip gitmeme konusunda kararsızlık yaşıyor. Siyasete güvenin azaldığını belirten vatandaşlar, seçim gününe kadar gerek partiler, gerekse adaylar üzerinde değerlendirme yapacaklarını söylüyor. Vatandaşlar, adaylardan hedeflenen icraatlar konusunda detaylı açıklama yapılmasını bekliyor.

Ne dediler?..

Nevzat Özkurnaz

“Siyasi partiler seçime yönelik siyasi partilerin adayları belirlenirken, seçimde adaylara bakarak kime oy vereceğimize karar vereceğiz. Geçmişte karma oy kullanırdım ancak şimdi karma oy kaldırıldı ve mühür kullanılacağı söylendi. Eskiden hak ettiğini düşündüğüm adaylara oy verirdim ancak o hakkı elimden aldıkları için ve bu düzenin devamı için yapılmış bir kalleşlik olarak gördüğüm için bunu sineye çekip sandığa gitmeyeceğim. Bu ilkede benim siyasete güvenim yoktur. Balık ta baştan kokmuştur.”

Nader Kohogar

“Siyasi partilerin adaylarına bakıp oy vermeyeceğiz, biz ezelden beri ailecek desteklediğimiz partimize oy vereceğiz. Şu anda berbat bir siyaset var ve çıkar ilişkilerine döndü. Ben siyasete ve siyasetçiye güvenmiyorum. Mecburen birini seçeceğimiz için gidip oyumuzu vereceğiz.”

Dinçer Özkıran

“Partiler milletvekili adaylarını belirliyor ve adaylara bakıp iş yapacak olanlara mührümüzü vereceğiz. Memleketimizin güzel geleceği için oyumuzu kullanacağız. Benim siyasete güvenim vardır. Birçok bürokratın yaptığı hatalardan dolayı birçok vatandaş siyasete güvenmiyor ancak bu hatalar düzeltilebilir ve bu hataları bütün siyasilere mal etmemeliyiz. Suç işleyenlerin de yargılanıp cezalarını çekmelerini istiyorum.”

Orhan Çarka

“Partilerin milletvekili adayları belirleniyor ancak ben sandığa gitmemeyi düşünüyorum. Çünkü kim isterse kazansın değişen bir şey olmayacaktır. Siyasete olan güvenimi kaybettim. Yıllardır aynı siyaset ve aynı partilerle aynı siyasiler boy gösteriyor. Bizi kontrol eden Türkiye’dir. Türkiyesiz bir adım atamayız o nedenle kimin geleceği pek de önemli değildir.”

Savaş Taçkıran

“Partilerin milletvekili adayları belirleniyor ancak seçim gelince adaylara bakıp kime vereceğimizi göreceğiz. Her şeye Türkiye karar verdiği için kimin geleceğinin pek bir önemi yoktur. Benim bu ülkenin siyasetine hiçbir güvenim kalmadı. Bu ülke her geçen gün daha da geriye gidiyor.”

Battal Şahin

“Seçimde sandığa gitmemeyi düşünüyorum. Sistem aynı sistem, seçilenler aynı isimler o nedenle yorulmaya bile değmez. Karma oy kaldırıldı ve bunun iyi olduğunu düşünüyorum çünkü bireysel çıkarları doğrultusunda kişilere oy verenler vardı. Kim seçilirse seçilsin bu ülkede kendi parti başkanını bile belirleyemezsin. Siyasete hiçbir güvenim yoktur. Herkes kendi çıkarları doğrultusunda çalışıyor ülke çıkarları için değil.”

Ayhan Dağlarağası

“Hangi partiye oy vereceğimizi adaylara bakarak vermeyeceğiz. Biz, Türkiye ile arası iyi olan partiye oy vereceğiz. Burada hangi parti Türkiye ile iyiyse o bu ülkenin başında olmalıdır. Türkiye ile iyi olmayan bir parti seçilirse yine bu ülkede yapılan işler duracaktır. Siyasete güven siyasilere bağlıdır. Ben siyasilere güveniyorum.”

Hüseyin Özerkoğu

“Partilerin faaliyetlerini ve aday olarak açıklanan kişileri takip edip inceliyorum. Seçimde sandığa gidip gitmeme konusunda kararsızım çünkü kim seçilirse seçilsin aynı şeyler oluyor. Bir değişiklik olsun istiyorum ama sandığa gitme konusunda kararsızım.”

Bilal Özdemir

“Partilerin faaliyetlerini ve şimdiye kadar açıklanmış adayları inceliyor ve basınla sosyal medyadan takip ediyorum. Sandığa gideceğim ve vatandaşlık görevimi yapacağım.”

Zarif Moda

“Sandığa gidip oyumu vereceğim ve sandığa gitmeyi düşünmeyen vatandaşlara da çağrım bazı şeylerin düzelebilmesi için sandığa gitmeleridir.”

Kemal Latif

“Siyasi partilerin faaliyetleri ve şimdiye kadar açıklanan adayları takip ediyorum ve seçim zamanı da sandığa giderek vatandaşlık görevimi yapacağım. Bana ne diyerek geçiştiremeyiz. Eğer söz hakkınız olmasını istiyorsanız sandığa giderek oy kullanmanız gerekiyor.”