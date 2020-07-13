Pandemi raporu hazır

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın pandemi raporunun hazır olmamasıyla ilgili eleştirileri meclisin de gündemindeydı. Meclis Genel Kurulu’nda eleştirileri yanıtlamak üzere söz alan Sağlık Bakanı Ali Pilli,, “Herkes rahat olsun, Sağlık Bakanlığı olarak biz görevimizin başındayız ve sağlıktaki sorunları en iyi şekilde çözmeye çalışıyoruz. Halkımızın sağlığını en iyi şekilde koruyacağımızdan kimsenin endişesi olmasın” dedi.

Pilli, Sağlık Bakanlığı’nın salgının ilk gününden beri başarılı olduğunu, sadece bakanlığın değil herkesin üzerine düşen görevi yaptığını kaydetti.

Sağlığın siyasete alet edilmemesini isteyen Pilli, uzmanlar tarafından dünya standartlarına göre hazırlanan 45 sayfalık KKTC’nin Covid 19 raporunu milletvekillerine de sunacaklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın ciddiyetle ve sorumlu şekilde çalıştığını ifade eden Pilli, bu konu hakkında siyaset yapanlar ve bu başarılı hizmeti görmezden gelenleri tarihin affetmeyeceğini belirtti.

“Biz ülkemizi daha ileri götürmek için var gücümüzle çalışacağız” diyen Pilli, raporun şu an baskıda

olduğunu ve gün içinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncıya da iletileceğini kaydetti.