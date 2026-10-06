Genç suçluya  az ceza verildi

Lefkoşa’da 226 gram kenevir ile tespit edilemeyen miktarda kokain ve MDMA tasarruf edip uyuşturucu satarak gelir elde eden Sudanlı 29 yaşındaki Mogtaba Salih Muhammedali ve 21 yaşındaki Ahmed Mahmod Ahmed hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Mogtaba Salih Muhammedali’yi 3 yıl, Ahmed Mahmod Ahmed’i ise 30 ay hapse mahkum etti.

Kararı okuyan Yargıç, sanıklara verilecek ceza takdir edilirken tüm faktörlerin değerlendirildiğini belirtti. Uyuşturucu suçlarının ağır suçlar arasında yer alan ciddi ve vahim suçlar olduğunu ve giderek arttığını ifade eden Yargıç, bu tür suçların Ağır Ceza Mahkemelerinin gündeminde en fazla yer alan suçlar arasında bulunduğunu kaydetti.

Uyuşturucu suçlarının topluma verdiği zarara da değinen yargıç, bu tür suçlarda caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Sanıkların 226 gram kenevir ile tespit edilemeyen miktarda kokain ve MDMA tasarruf ettiklerini belirten ağır ceza yargıcı, bu hususun ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Sanıkların birden fazla türde uyuşturucu madde tasarrufunda bulunmalarının yanı sıra birçok kez kullanılabilecek miktarda kenevir bulundurduklarını belirten yargıç, ayrıca uyuşturucu satarak gelir elde ettiklerini kaydetti. Yargıç, tüm bu hususların da sanıklar aleyhine ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirildiğini söyledi.

Ağır, ciddi, yaygın ve halkı huzursuz eden suçlarda ceza takdir edilirken kamu yararının sanıkların ıslahından önde tutulması, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine ilişkin Yargıtay kararlarına da değinen yargıç, sanıkların tahkikat sırasında polise yardımcı olmalarını ve davalarını kabul etmelerini lehlerine dikkate aldıklarını kaydetti.

Yargıç, ceza takdirinde Ahmed Mahmod Ahmed’in 21 yaşında olmasını ve hayat tecrübesinden yoksun olmamasını da lehine değerlendirdiklerini belirtti.

Ağır ceza yargıcı, tüm hususları değerlendirdikten sonra Mogtaba Salih Muhammedali’yi 3 yıl, Ahmed Mahmod Ahmed’i ise 30 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.