24 ay yatacak

Lefkoşa’da 7 gram kokain ve 80 gram kenevir tasarruf eden Mustafa Kavaz hakkındaki uyuşturucu davası karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, daha önce iki kez hapis cezasına çarptırılmasına rağmen ıslah olmadığı belirtilen Kavaz’ı 24 ay hapse mahkum etti. Yargıç sanığı yargılandığı kokain ve keneviri alma ve tasarruf suçlarından suçlu bulup mahkum ettiklerini söyledi.

Sanığın 7 gram kokain ve 80 gram kenevir tasarruf ettiğini belirten yargıç, söz konusu uyuşturucu maddelerin şahsi kullanım amacıyla bulundurulduğunu ifade etti.

Yargıç, sanığın daha önce de uyuşturucu suçlarından hapis cezasına çarptırıldığını belirtti. Sanığın 2021 yılında 5 ay, 2023 yılında ise 3 yıl hapis cezası aldığını kaydeden yargıç, buna rağmen ıslah olmadığını söyledi.

Yargıç, sanığın daha önce hapis cezası almış olmasına rağmen yeniden benzer suçları işlemesini aleyhine dikkate aldıklarını belirtti.

Uyuşturucu suçlarının yaygın oluşuna da dikkat çeken yargıç, tüm hususları değerlendirdikten sonra sanık Mustafa Kavaz’ı 24 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

