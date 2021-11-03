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Karakolda ayıldı

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Alkolün etkisiyle komşusuna ait araca çelik boru ile defalarca vurarak hasara uğratan Nijeryalı Ayissi tutuklandı

Karakolda ayıldı
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Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir apartmanın park alanında, alkolün etkisiyle aynı apartmanda ikamet eden komşusunun aracına reklam panosu borusu ile defalarca vurarak dağıtan Ayissi Steve Christian Juniore kısa sürede yakalandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. 
Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ayhan Arabi, zanlının, 2 Kasım 2021 tarihinde saat 06.00 sıralarında, bir apartman önünde, park halinde olan bir araca, reklam panosu borusu ile defalarca vurarak kasti hasara uğrattığını söyledi.
Zanlının başka araçların yanı sıra bir market camına da saldırarak hasara uğrattığını belirlendiğini aktaran Arabi, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi. 

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2021, 11:00
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