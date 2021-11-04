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Atabek aracı olacak

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KKTC’deki iş insanlarının Sakarya’daki iş insanları ile bir araya gelmesi için çalışma başlatılacak

Atabek aracı olacak
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AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, KKTC ile bundan sonraki ilişkilerin daha da derinleşeceğini belirterek, oradaki iş insanları ile kentteki iş insanlarını bir araya getirmek istediklerini kaydetti.
Ekonomi Ticaret Derneğinden (ETD) yapılan açıklamaya göre, KKTC ile ekonomik iş birliğini artırmak amacıyla "Kıbrıs Zirvesi Sakarya Toplantısı" düzenlendi.

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KKTC'nin Türkiye'de daha fazla tanıtılması gerektiğini vurgulayan Atabek, "KKTC ile bundan sonraki ilişkilerimiz daha da derinleşecek. Gençliğin Kıbrıs meselesini anlaması gerekli. Oradaki iş insanları ile şehrimizdeki iş insanlarımızı bir araya getirmek istiyoruz. KKTC sadece bizimle ticaret yapabiliyor. Orada da büyük bir ticaret hacmi var. Sektörlerinizin en iyisisiniz. İyi ihracat kanalları açılacağı kanaatindeyim. Süreç için güzel planlama yaptık. Herkes kendi sektöründe insanlarla görüşebilecek." ifadelerini kullandı.
KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü de KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda ilerlemesi için çalıştıklarını anlatarak, iş adamlarıyla ticaretin geliştirilmesi için ortak çalışmalara başladıklarını ve KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda ilerlemesi için çabaladıklarını kaydetti.
ETD Sakarya Şube Başkanı Şamil Dedeoğlu ise düzenledikleri etkinliklerle ihracatı ve ticareti geliştirerek üyelerin ufkunu açtıklarını belirterek, "KKTC en önemli hedef ülkelerimizden biri. 'Gidemediğiniz yer sizin değildir.' ilkesiyle hedefimizi Kıbrıs olarak belirdik. Bu ay sonunda Kıbrıs'a gideceğiz. Orada iş adamlarıyla buluşacağız. Onlara dokunacağız." ifadelerini kullandı. 

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