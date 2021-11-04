İsyan büyüyecek

Kamuda örgütlü sendikalar KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ, zamları ve pahalılığı protesto eylemi yaptı. KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Başbakanlık trafik ışıklarında yapılan eylem yerinde açıklamalarda bulunarak, grev sinyali verdi ve halkı sendikaların yapacağı grev ve eylemlerine katılmaya çağırdı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) ve KKTC Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), bu sabah Lefkoşa’da bazı noktalarda yaptıkları eylemlerde zamları protesto eden pankartlar açtı, trafikteki sürücülere araçların dikiz aynalarına takmaları için siyah kurdele dağıttı. Bu çerçevede, KTAMS Başbakanlık ışıklarında, KAMU-SEN Citroen ışıklarında ve KAMU-İŞ ise terminal çemberinde eylem yaptı.

Bengihan: Yoksullaştırma politikası

“Zamlara Hayır” yazılı pankart açılarak vatandaşa siyah kurdele dağıtılan eylem sırasında açıklamalarda bulunan KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, “yoksullaştırma politikalarına” karşı bir isyan başlattıklarını söyleyerek, halkın da bu mücadeleyi sahiplenmesiyle verilecek mesajların daha anlamlı olacağını kaydetti.



“Bu bağlamda hem örgütlü olduğumuz dairelerde hem de trafikte siyah kurdelelerimizin dağıtımına başladık” diyen Bengihan, halktan olumlu tepkiler aldıklarını belirtti ve halkı siyah kurdeleleri araçlarının dikiz aynalarına takmaya çağırdı.Bengihan, “Halkın sahiplenmediği hiçbir eylem başarıyla sonuçlanamaz. Halkımız bu zamlardan büyük mağduriyet yaşamış, daha da fakirleştirilmiştir. O yüzden halkı, kendilerini bu şekilde yoksullaştıranlara karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Yarın genel grev var

Öte yandan KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ, yarın 112 Acil ve Yoğun Bakım Servisleri hariç tüm iş yerlerinde genel grev uygulayacak.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ bugün gerçekleştirdikleri toplantıda “halkı günden güne fakirleştiren ve ülkeyi yangın yerine çeviren zamları protesto etmek için” 5 Kasım Cuma günü 08.00-12.30 saatleri arasında 112, Acil ve Yoğun Bakım Servisleri hariç tüm işyerlerinde genel grev uygulayacağı kaydedildi.