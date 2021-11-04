YKP-YG göreve talip

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümetin; kurultaylar, skandallar, videolar nedeniyle esnafın, pazarcının, üreticinin ve genel olarak halkı düşünen önlemler almadığını savundu.

Çakıcı, "UBP bu ülkeyi idare edecek durumda değildir. Cesur, kararlı siyasetlere ihtiyaç vardır. Bunu da TKP-YG yapabilecek durumda olan tek partidir. TKP-YG'liler olarak yurdumuzdan vazgeçmiyoruz. Halkımızı hep birlikte mücadeleye davet ediyoruz" dedi.” dedi.

Açıklamaya göre, Girne Açık Pazarı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen TKP-YG Genel Başkanı Çakıcı, çalışan esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini paylaştı.



Girne İlçe Başkanı Yurdaer Garip, MYK üyesi Özer Kaan ve çok sayıda partili de, 25 Adımda Kurtuluş Manifestosu isimli kitapçığı esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara dağıtarak, partinin programı hakkında bilgiler verdi.

Çakıcı, pazar esnafının pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiğini belirterek, alışveriş yapan vatandaşların da sebze ve meyve fiyatlarının yüksek oluşundan yakındığını söyledi.

“Ben ne kapacağım kavgası”

Mehmet Çakıcı, herkesin öğrendiği ve dünya gazetelerine de yansıyan videolar, skandallar ve birbirlerini suçlayan açıklamalara bakıldığı zaman halkın dertleriyle değil, 'Ben ne kapacağım' kaygısıyla siyaset yapıldığını ve aynı parti içerisinde birbirlerine komplolar kuran bir UBP olduğunu iddia etti.

UBP'nin çökmüş durumda olduğunu ileri süren Çakıcı, siyasi komplolar kuran üye gruplarıyla karşı karşıya kalınan bir durumda UBP'nin hükümet yönetecek pozisyonun da kalmadığını savundu.

