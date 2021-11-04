banner493

4 yılın tesellisi

banner514

Kavala, uğradığı haksızlıkların yargıdaki sorunlarla yüzleşilmesine katkıda bulunmasını temenni etti

4 yılın tesellisi
banner432

İş insanı Osman Kavala, hayatının dört yılını kaybettikten ve memleket meselesi olduktan sonra teselli bulabileceği şeyin yaşananların yargıdaki sorunlarla yüzleşilmesine katkıda bulunması ve bundan sonraki yargılamalarda daha adil bir muamele uygulanma ihtimali olduğunu söyledi.
Kavala, tutukluğunun 4. yılında alıkonulduğu Silivri Cezaevi’nden açıklama yaptı. Kavala açıklamasında, hayatının dört yılını kaybettikten ve memleket meselesi olduktan sonra teselli bulabileceği şeyin yaşananların yargıdaki sorunlarla yüzleşilmesine katkıda bulunması ve bundan sonraki yargılamalarda daha adil bir muamele uygulanma ihtimali olduğunu söyledi.

banner520
Osman Kavala’nın açıklaması şöyle:
“Pazartesi günü Silivri Cezaevi’nde dördüncü yılım tamamlandı. Bu süre içinde, sadece cezaevinde olduğum için kendi hayatımı yaşama imkanımı kaybetmekle kalmadım, hedef gösterildiğim ve kamuoyunda hakkımda “karanlık” ve “kötü” bir insan izlenimi yaratılmaya çalışıldığı için, kendi gerçekliğim de tahrif edildi. Hayatımın dört yılını kaybettikten ve bir “memleket sorunu” haline geldikten sonra, teselli bulabileceğim şey, yaşadıklarımın yargıdaki sorunlarla yüzleşilmesine katkıda bulunması ve benden sonra yargı karşısına çıkacak olanların daha adil bir muamele görmeleri ihtimalidir.”
 

banner512
YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
Atabek aracı olacak
Atabek aracı olacak
  1. EKONOMİ

banner456

banner455