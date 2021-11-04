Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Asla 1974 öncesine dönmeyeceğiz” vurgusu yaparak, “Ödenen bunca bedelden ve yapılan fedakârlıklardan sonra, Kıbrıs’taki haklarımızı sonuna kadar koruyarak iki devletlilikle Kıbrıs Türk halkının egemenliğini sonsuza dek yaşatmak görevimizdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar bu açıklamasını, Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu tarafından Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) düzenlenen Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Töreni’nde yaptı.

Tatar törende yaptığı konuşmada, özellikle Türkiye’den gelen Kıbrıs gazileri, şehit aileleri ve yakınlarını bir kez daha KKTC’de görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu’nu, düzenledikleri etkinlikler nedeniyle kutladı.

Çocukluk yıllarında mücadelenin içinde büyüdüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, 1974’te Kıbrıs Türk Barış Harekâtı ile Mehmetçik’in adaya ayak bastığını Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığına, özgürlüğüne ve hürriyetine kavuştuğunu söyledi.

“İki ayrı devletin iş birliğiyle bir anlaşma olabilir”

Tatar, federal temelde bir ortaklık çözümü arayışlarının sonuçsuz kalması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki ayrı devletin iş birliği ile bir anlaşmanın olabileceğinin ortaya çıktığını belirtti.



Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının hala, Kıbrıs adasını bir Helen adası yapma hayali içinde olduğunu ve eşitlik temelinde bir anlaşmaya varmak istemediklerini dile getirdi.Federal temelde bir çözümle Türkiye’nin adadan çekilmesinin ve garantörlük haklarının sonlandırılmasının, Kıbrıs Türkü’nün 1974 öncesine dönerek, AB içerisinde azınlık durumuna düşmesinin hedeflendiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, yeni siyasetle birlikte Kıbrıs’ta bir dönüm noktası yaşandığını söyledi.“Asla 1974 öncesine dönmeyeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşanan stratejik gelişmelerle Mavi Vatan’da ve hava sahasındaki ulusal çıkar ve hâkimiyetin korunmasında, iki devletli yeni siyasette Türkiye Cumhuriyeti ile bağların pekiştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Kampüs açılışına katıldı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de kurs merkezi olarak hizmete başlayan, Londra ve İstanbul’da şubeleri bulunan ve uluslararası onaylı bilgisayar tabanlı sınav ve eğitim vermeye yetkili kurum olan ACMET Enstitüsü’nün, endüstriyel üretim ve teknoloji ağırlıklı inovasyon merkezi niteliğinde olan Hamitköy’deki yeni kampüsünün açılışını gerçekleştirdi.

