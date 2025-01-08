Karakolda bekliyor

Suna ERDEN

Güzelyurt Lefkoşa anayolu Mevlevi çemberi üzerinde Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube, Cürümleri Önleme Şubesi ve Trafik Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde uyuşturucu madde ve haplarla yakalanan zanlılar, Lilian Khaled ve Recep Eker, ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Tutku Kızıltaş, 31 Aralık 2024 tarihinde saat 20.10’da, Güzelyurt Lefkoşa anayolu Mevlevi çemberi üzerinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube, Cürümleri Önleme Şubesi ve Trafik Şube ekipleri tarafından ZSD 106 plakalı araç durdurularak konu araç sürücüsü Lilian Khaled’in yapılan üst aramasında üzerinde giydiği siyah montun sağ cebinde yaklaşık iki gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Eker de hap bulundu

Polis ayrıca konu araçta yolcu olarak bulunan zanlı Recep Eker’de ise yapılan üst aramasında İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı olarak 17 adet Xzanax ve bir adet Lyrica cinsi hap bulunarak emare zapt edildiğini ve her iki zanlının suçüstü hali tutuklandığını anımsattı. Uyuşturucu içerdiğine inanılan hapların analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını belirten polis, mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.