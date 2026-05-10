Keyifli geçti

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt’ta bağlı Akçay’da düzenlenen Anneler Günü etkinliği renkli anlara sahne oldu.

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü ile Akçay Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği etkinlik

Rauf Raif Denktaş Parkı’nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe Akçay köyünde ikamet edenler ile çevre bölgelerden vatandaşlar katıldı. Etkinlik kapsamında yemekler yenildi, şarkılar söylendi ve çeşitli oyunlar oynandı. Anneler, düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlenerek keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikte Mahmut Özçınar, Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü ve Nuriye Ertürk birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Grup Nostalji tarafından seslendirilen şarkılar eşliğinde yemeklerini yiyen katılımcılar, daha sonra hareketli parçalarla eğlendi.

Gece sonunda sponsorların katkılarıyla hazırlanan hediyeler, yapılan çekilişlerle etkinliğe katılan annelere dağıtıldı.

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, etkinliğin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür etti.