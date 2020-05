Kıbrıs’ta Türkiye yandaşı Diyalog TV’nin kapatılması garabeti

KKTC’nin en büyük basın-yayın şebekesi Diyalog Medya Grubu. Bu grubun başında Kıbrıs’ın en meşhur gazetecilerinden Reşat Akar var.

Diyalog TV en çok izlenen Kıbrıs Türk kanalı. Diyalog gazetesi en çok okunan Kıbrıs Türk gazetesi.

Reşat Akar ve başında olduğu Diyalog Medya Grubu Ada’da Türkiye yandaşı görüşleriyle ve Türkiye ve KKTC toplumlarının monoblok bir bütün olduğu fikrini savunmasıyla tanınıyor.

Hatta Afrika gazetesi başta olmak üzere Kıbrıs’taki sol yayın organları Reşat Akar’a pejoratif anlamda ‘Türk milliyetçisi’ ve ‘çözüm karşıtı’ diye yükleniyorlar.

Diyalog TV için “Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye sömürgesi olmasını isteyen kanal” deniyor Kıbrıs sol medyasında.

Diyalog Medya Grup Başkanı Reşat Akar ısrarla Türkiye için ‘anavatan’ tabirini kullanıyor ve her fırsatta Türkiye’yi savunuyor diye faşist sıfatını Akar için kullanan Kıbrıslı yazarlar var.

RTÜK Türksat’tan çıkardı

Durum böyle iken geçtiğimiz hafta trajikomik bir gelişme yaşandı. Türkiye yandaşlığı sebebiyle Kıbrıs solunun hücum ettiği Diyalog TV, RTÜK tarafından “Türkiye aleyhine faaliyetleri nedeniyle” TÜRKSAT uydusundan atıldı.

RTÜK yetkilileri kanalın genel yayın politikasına baksalar benim ne kadar haklı olduğumu görecekler.

Hatta Besim Tibuk’un da Kıbrıs konusunda tamamen Türkiye’yi ve AK Parti’nin Kıbrıs politikasını destekleyen söylemler içinde olduğunu da görecekler.

Bana inanmayanlar milliyetçi bir isim olan ve Kıbrıs’ta yaşayan emekli büyükelçimiz Daryal Batıbay’a sorsunlar.

Besim Tibuk, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın son çıkışlarında Akıncı’ya muhalefet etti. Türkiye olmasaydı Kıbrıs Türk toplumu diye bir toplumun olmayacağını söyleyerek Kıbrıs solunun büyük tepkisini çekti.

Kudret Özersay’ı desteklediğini açıkladı.

RTÜK’ün ifade özgürlüğüne de aykırı argümanına değinmeyeceğim. Çünkü Diyalog TV Türkiye’ye eleştirel bakan bir kanal bile değil, bilakis Kıbrıs solcularının söylediği gibi Türkiye taraftarı bir kanal. Hakikaten durum tuhaf.

Ayrıca bazı yanlışları düzeltelim… Besim Tibuk Diyalog Medya Grubu’nun tek sahibi değil, grubun yüzde 5 hissesine sahip. Hem Reşat Akar’ın hem başka isimlerin de hisseleri var.

Gelelim Tibuk’un Türkiye’nin içine yönelik tepki çeken söylemlerine…

Burada yaşadığı büyük politik başarısızlıktan sonra Türkiye toplumuna adeta küstü Besim Tibuk. Biraz da bu nedenle Kıbrıs’a yerleşti.

8 sene varını yoğunu ortaya koyup hiç sonuç alamaması Tibuk’u daha öfkeli ve duygusal hale getirdi gördüğüm kadarıyla.

Bugün sadece AK Parti’ye değil neredeyse tüm Türk siyasi ve sosyal hayatının değerlerine karşı konumda. Aklınıza gelebilecek her Türkiye partisine ve ideolojisine muhalif.

Şöyle izah edeyim: Tibuk’un söylemleri hem Cumhuriyet’i hem de Akit’i aynı anda son derece rahatsız edecek mahiyette. Ama aynı zamanda hem Cumhuriyet hem Akit yazarlarının düşündükleri halde Türkiye ortamında söylemekten korktukları şeyleri de yine aynı Tibuk söyleyerek onlara tercüman olur vaziyette.

Her aykırılığı boğacak mıyız?

Bizim hukukumuz çok eskiye, benim gazeteciliğimin çok öncesine dayanır. Babamla yüksek lisanstan sınıf arkadaşı imişler. Samimiyetimize istinaden kendisine bazen “Hiçbir konuda birleşemeyen 83 milyon insan bir gün size karşı olmak konusunda birleşecek” diye espri yaparım.

Benim hiç iştirak etmediğim söylemleri var. Fakat insanların marjinal de olsa, düşündüklerini ifade etme hakkı olmasın mı? Her aykırılığı mı boğacağız? Üstelik ayrı bir devlet olan KKTC topraklarında?

Ayrıca dün konuştum. Diyalog TV’de bundan böyle hiçbir şekilde program yapmama kararı almış. Yani ister web TV ister normal devam etsin ekrana çıkmayacağını söyledi.

RTÜK’ün tamamen Türkiye yandaşı yayınları olan Diyalog TV’yi Türksat’tan atma kararını tekrar değerlendirmesi şart diye düşünüyorum. Bu kanal yeniden Türksat’a dahil edilmeli. (Habertürk)