Lig Eylül’e ertelendi

Futbol Tenisi Federasyonu Başkanı Şevket Songur bu yıl ilk kez Nisan ayında başlatmayı planladıkları Futbol Tenisi Ligi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Eylül’de başlamayı planlıyoruz

Songur ülkeyi ve dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını nedeniyle lige başlayamadıklarını ve Sağlık ve Bilim Kurulu’nun vereceği karara bağlı olarak Eylül'de başlamayı planladıklarını açıkladı.

Kasım’da yapılacak Uluslararası organizasyon şimdilik iptal

Songur, Kasım'da yapılacak uluslararası organizasyonun da Coronavirüs salgını nedeniyle şuan için ertelendiğini ancak ilerleyen süreçte ne olacağını hep birlikte göreceklerini kaydetti.

FIFTA üyelik aidatı sorunu devam ediyor

Şevket Songur Uluslararası Futbol Tenisi Federasyonu FIFTA olan üyelik aidatının ödenmesi konusunda sıkıntı yaşadıklarını bunu daire yetkilileri ile görüştüklerini ve Mart ayı sonunda ödeneceğini söylediklerini belirterek “Bu da bizim şanssızlığımız herhalde. Virüs salgını nedeniyle bu ödeme haliyle olmadı. Bu ortam geçtikten sonra herhalde ödememiz yapılacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Plaj organizasyonu olabilir

Şevket Songur yaz aylarında plajda futbol tenisi oynanabileceğini belirterek bu konuda çalışma yaptıklarını plajda zeminin biraz sert olması gerektiğini belirterek organize edilmesi durumunda katılımın yoğun olacağını düşündüğünü söyledi.

