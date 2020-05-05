‘Çalışmalar sürüyor’

Beyzade ÜNALMIŞ

Dörtyol Teknik Direktörü Ahmet Ogan Covid-19 süreci ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, 50 günlük sürecin ilk kez başlarına gelen bir durum olduğunu ancak sürecin oldukça iyi devam ettiğini söyledi.

Çalışmalara devam ediyoruz

Çok zor bir süreçten geçtiklerinin bilincinde olduklarını ifade eden Dörtyol Teknik Direktörü Ahmet Ogan, Dörtyol’un teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Sıfır noktasında değiliz

Oyuncu grubunun büyük bölümünün köy yerinde yaşamış olmasının Covid-19 sürecini ayakta kalma adına avantaj olduğunu ifade eden Dörtyol Teknik Direktörü Ahmet Ogan oyuncularına verdikleri rapor doğrultusunda bireysel olarak çalışmaların devam ettiğini söyledi. Genel olarak tüm takımlardaki gibi kendi takımındaki oyuncu grubunun da sıfır noktasında olmadığını ifade eden Ogan, bunun em büyük avantajının ise oyuncu grubunun büyük bölümünün köy yerinde yaşamasına bağladı.

Takımsal çalışmalar önemli

Elbette takımsal çalışmanın daha önemli ve daha verimli olduğunu ifade eden Dörtyol Teknik Direktörü Ahmet Ogan, yine de bu dönemde fiziksel çok olmasa da, mental olarak oyuncu grubunu ayakta tutmayı büyük ölçüde tutmayı başardıklarını ifade etti. Son dönemde Covid-19 vakasında sıkıntı yaşanmamış olmasının en azından mesafeli idman yapabilme adına önemli olduğunu söyleyen Ogan, bilim kurulunun en erken zamanda vereceği karar doğrultusunda yeniden futbola dönmek istediklerini sözlerine ekledi.

