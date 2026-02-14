Kılıçlar çekildi

Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, erken seçimi zorlamak amacıyla hükümet için güvensizlik önergesi vereceklerini açıklarken, UBP’ye mensup iki milletvekili erken kurultay çağrısı yaptı.

Hasan Taçoy “Kurultayın üretilecek siyasi bir kararla yenilenmesi gerekiyor” derken, İzlem Gürçağ Altuğra olağanüstü kurultayla güven tazelemesini önerdi.

Başbakan Ünal Üstel ise dün yaptığı açıklamada “Önümüzde 12 aylık bir süre vardır. Halkımıza bu 12 ay içerisinde neler yapabileceğimizi orta yere koyacağız projeleri bir bir hayata geçireceğiz” dedi. Kurultay konusuna değinmeyen Üstel “Ne yaparlarsa yapsınlar yıl sonuna kadar bizi hükümetten götüremezler” diyerek erken seçim çağrılarına olumsuz yanıt vermiş oldu.

Açılış töreninde konuştu

Başbakan Ünal Üstel, İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı’nın açılış töreninde yaptığı konuşmada ülkedeki siyasi istikrar sayesinde projelerin ve halkın ihtiyaç duyduğu yatırımların gerçekleştiğini belirterek, erken seçimin olmayacağını yineledi.

Üstel, ”Ne yaparlarsa yapsınlar bizi götüremezler. Hükümet ortaklarımızla 2026 yılı sonuna kadar halkımıza hizmete devam edeceğiz.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel hükümete geldiklerinde halka söz verdikleri gibi önce siyasi istikrarı yakalayarak yarım kalmış projeleri tamamladıklarını, halkın ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirdiklerini ve yapısal reformları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

“Siyasi istikrarı sağladık, Belediyeler Reformu’nu yaptık” diyen Üstel, Belediyeler Reformu ve Yasası sayesinde belediyelerin mali kaynaklarının güçlendiğini ve hizmet etmeye başladıklarını söyledi.

Ankara görüşmesi

Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşmesine değinen Üstel, görüşmede yeni bir mali iş birliği protokolünün “startını” verdiklerini ifade etti.

Üstel, protokolde, ülkenin ihtiyaç duyduğu projeler, reel sektörün ihtiyacı olan destekler, büyük sanayi kesimlerinin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli kredi destekleri, ülkenin en büyük sorunu olan enerjinin daha iyi bir duruma gelmesi için yapılacak çalışmaların yer alacağını söyledi.

“2026, KKTC’nin yeni yeni hizmetler alacağı bir yıl olacaktır.” diyen Üstel, “İstikrar varsa ülkemizde projeler arka arkaya geliyor. Biz istikrarlı yıl sonuna kadar devam edeceğiz. Önümüzde 12 aylık bir süre vardır. Halkımıza bu 12 ay içerisinde neler yapabileceğimizi orta yere koyacağız projeleri bir bir hayata geçireceğiz.” dedi.

*****

Başbakan’a destek veren Ulaştırma Bakanı Arıklı, Üstel hükümetinin en istikrarlı hükümet olduğunu söyledi:

Ankara’dan istediği desteği alıyor

Erhan Arıklı, Başbakan Ünal Üstel ve hükümet ortağı Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte Ankara’ya gerçekleştirdikleri ziyareti değerlendirdi.

Arıklı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldiklerini belirtti. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıklı, Ünal Üstel hükümetinin KKTC siyasi tarihinin en uzun ömürlü ve istikrarlı hükümeti olduğunu ifade etti.

Hükümette sağlanan istikrarın en önemli figürünün Üstel olduğunu vurgulayan Arıklı, Üstel’in hükümet içindeki krizleri “bir ağabey edasıyla” çözmeyi başardığını kaydetti.

Ankara temaslarına da değinen Arıklı, “Yine Ankara’daydık. Sayın Başbakan ne istediyse onu almayı başardı. İstediğiniz şeyleri, Türkiye yetkililerine samimi bir şekilde, iyi niyetle mantıklı ve gerekçeli bir şekilde izah ettiğinizde asla ‘hayır’ demiyorlar. Teşekkürler Anavatan…” ifadelerini kullandı.

******

Altuğra, elektronik sistemle kurultay yapılması ve güven tazelenmesi gerektiğini söyledi:

Şeffaf ve tartışmasız

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra örgüt başkanlarının “usulsüzlük” gerekçesiyle yargıya taşıdığı 9 örgüt başkanlığı kongresi Mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından açıklama yaptı.

Altuğra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahkemenin iptal kararının sürecin sağlıklı yönetilemediğini ortaya koyduğunu belirterek, bu durumun kurultay sürecinin meşruiyetine gölge düşürdüğünü ve kamuoyunda soru işaretleri yarattığını ifade etti. Altuğra “UBP köklü bir partidir ve bu tür tartışmalarla anılmayı hak etmez. Yapılması gereken bellidir: Elektronik sistemle şeffaf, katılımcı ve tartışmasız bir olağanüstü kurultayla güven tazelemek” diyerek kurultay çağrısını yeniledi.

*****

Taçoy: Kurultay tekrarlanmalı

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, 9 bölgede kongrelerin o günkü şartlarda tekrar yapılması, ardından kurultayın yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Hasan Taçoy, UBP’de iptal edilen 9 mahalle ve köy kongresine ilişkin yaptığı açıklamada, yaşanan sürecin parti tüzüğü ile siyasi partiler yasasına uyulmamasından kaynaklandığını belirtti. Kurultay sürecinde parti onuru ve geleceği adına başta Genel Başkan Ünal Üstel olmak üzere parti yönetimini mevzuata uygun hareket edilmesi konusunda uyardığını ifade eden Taçoy, buna rağmen yasalara aykırı uygulamaların hayata geçirildiğini savundu.

Taçoy, partinin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, iptal edilen kongrelerin o günkü şartlarda yeniden yapılmasını ve ardından kurultayın üretilecek siyasi bir kararla yenilenmesini önerdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026, 09:52