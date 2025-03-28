Kiralık ve satılık çok işyeri var

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ın turizm merkezi olarak bilinen Girne’de çarşı esnafı tarihin en kötü dönemini yaşıyor. Çarşıda yok denecek kadar az turistin olduğunu belirten esnaf; son 50 yılda böylesi bir durgunluğun görülmediğini söylüyor. Esnaf bu durumu Kuzey Kıbrıs’ın pahalı olmasına, çevrenin bozulmasına ve Türkiye’deki gelişmelere bağlıyor.

Girne’nin en işlek caddesinde çok sayıda mağazanın üzerinde satılık veya kiralık levhaları dikkat çekiyor. Ayakta kalmak için direnenler bu gidişat nedeniyle kendilerinin de aynı duruma geleceğini söylüyor. Esnaf, adaya turist çekmek için devlet yetkililerinin etkin girişimler yapmasını istiyor.

Ne dediler…?

Mustafa Şanverdi

“Girne’de işlerimiz bayram öncesi çok kötü gidiyor. Umduğumuz bir şey de kalmadı çünkü Girne’de sokaklar iki yıldan beridir bomboş. Dövizdeki yükseliş de işlerimizi çok olumsuz etkiliyor. Diğer yandan kiralar, borçlar derken iyice çıkmaza girdik. Yerli esnaf kalmadı sadece Bangladeş, Pakistan ve diğer üçüncü ülke vatandaşları burada esnaflık yapmaya başladı. 30 yıla yakındır Girne’de esnafım hiç bu kadar kötü bir zaman görmedim. Girne’de turist de yok ve bunun nedeni uçak biletlerinin ve restoranların çok pahalı olması ile alakalıdır. Yıllar önce buraya turistler akıyordu ancak bugün o kadar lüks oteller olmasına rağmen turist maalesef yoktur.”

Tolunay Şengün

“Girne’de taksicilik yapıyorum ve işlerimiz kötü gidiyor. Ülkeye gelen turist sayısı çok azaldı. Ekonomik sıkıntılar, dövizin yükselmesi ve ülkedeki olumsuzluklar ayrıca turiste hitap eden yerlerin bakımsızlığı nedeniyle turistler artık bu ülkeye gelmekten vazgeçiyor. Durumlar çok kötüdür umarım devlet de katkılar yaparak bu kötü durumdan çıkarız. Dışarıdan gelen turiste hitap eden yerlerin düzeltilmesi ile buraya turistlerin çekilmesi ile Girne’yi tekrar canlandırabiliriz.”

Güven Günay

“44 senedir Girne’de esnafım. İşlerimiz bir iyi bir kötü gidiyordu ancak geçtiğimiz bir yıl çok kötü bir duruma girdik. Son zamanlarda dövizdeki artışların da olumsuz etkilerini yaşıyoruz. Esnafın geliri TL üzerinden ama ürünleri alırken veya kiraları öderken döviz üzerinden ödüyor. Bugün sattığımız ürünlerin fiyatı bir sonraki siparişte alış fiyatı oluyor ve haliyle her ürün alımında fiyatlarını yükseltmek zorunda kalıyoruz. Bu da işlerimize olumsuz yansıyor. Turistler de artık eskisi gibi gelmiyor. Her şeyin pahalı olması, uçak biletlerinin fiyatlarının çok yükselmesi, eski ucuz restoranların ve dükkanların olmaması turistlerin burayı tercih etmemesine neden oluyor. Eskiden ülkeye gelen turistler otel yok diye limanda banklarda kalıyordu ancak bugün çok güzel otellerimiz var ancak maalesef turist yok.”

Ali Müdüroğluları

“Girne’de 1974 yılından bu güne aynı dükkanda esnafım. İşlerimiz iyi gitmiyor ancak işlerden daha önemli olan siyasi durumlar da iyi gitmiyor. Ülkede artık yabancı turist yok denecek kadar azdır. Turistlerin buraya gelmemesinin nedeni bellidir. Uçak biletlerine yaz geldi mi fiyat artışları yapılıyor o nedenle de kimse gelmeyi tercih etmiyor. Girne de çok dükkan kapandı ve kapatmaya hazırlanan esnaflar da vardır. Bu durum böyle giderse hepimiz batacağız ve bunun suçluları idareciler olacaktır. Beklentim idarecilerin akıllarının başına gelmesi ve bu ülkeyi iyi yönetmeleridir.”

Ahmet Çelikkıran

“Girne’de işler artık çok kötü. Piyasa ölü durumda ve bunun nedeni turistin olmamasıdır. Şu anda iş durumları çok kötü durumdadır. Her şeyimiz kira ve sabahtan işe gelip akşama kadar 300-400 lira ile eve gidiyoruz. Genel olarak tüm esnaflar kötü durumdadır ve bu süreçte birçok insan kepenk kapattı. Daha önce dünyanın her yerinden turist geliyordu ancak şimdi eski kaliteli turistler kalmadı. Hem esnaf olarak hem de halk olarak kötü durumdayız.”

Mehmet Baki Koca

“24 yıldır Girne’de esnafım ve özellikle bu sene işler çok kötü durumdadır. Girne’de turist az da olsa var ancak çarşıya artıları pek yoktur. İşlerimiz çok durgun ve gelirimiz giderimizi karşılamadığı için birikimlerimizle giderlerimizi karşılamaya çalışıyoruz. Onun da nereye kadar gedeceğini bilemiyoruz. Umarım bir çözüm üretilir ve bu kötü gidişe bir dur denir.”