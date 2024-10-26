‘Kızım rahat uyusun’

İskele’de 25 Ocak 2023’te 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’u hunharca öldürmekten yargılanan Sefer Buğra Altundağ’a ömür boyu hapislik cezası verildi.

Kararın açıklanmasının ardından memnuniyetini dile getiren Helin’in acılı annesi Zişan Reessur Saltukhan “Adalet yerini buldu. Bu müjdeyi vermek için kızımın mezarına gidiyorum. Başka Helin’ler ölmesin” dedi.

Kararı okuyan Mahkeme Başkanı, sanığın, emareleri yok edip kaçmaya çalıştığını, Helin’i planlayarak acımasız bir şekilde öldürdüğünü ifade etti. Başkan, suçu hunharca işlendiğini ve en ağır ceza ile cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Başkan, yaşam hakkını kimsenin aşamayacağını, bunu korumasını sağlamanın da toplumun görevi olduğunu kaydetti.

Karar açıklandı

İskele’de 25 Ocak 2023’te 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’u hunharca öldürmekten yargılanan Sefer Buğra Altundağ, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı, oturumlarını İskele'de yapan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı okudu.

Kararı dinlemek üzere sanık ve maktulenin aileleri de mahkeme salonunda hazır bulundu.

Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Altundağ’ı, tasarlayarak ve planlayarak adam öldürme dahil 5 davadan da oybirliği ile suçlu bulup, mahkum etti.

Mahkeme, sanığa birinci suçtan ömür boyu, ikinci suçtan 35 yıl ve diğer suçlardan aynı cezayı verirken, cezaların tümünü birlikte çekmesine karar verdi.

İbret verici olmalı

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, işlenen suçun vahameti, ciddiyeti açısından verilecek cezanın caydırıcı ibret verici olması gerektiğini vurguladı.

Genç suçlu kategorisinde sabıkasız olan sanığın, emareleri yok edip kaçmaya çalıştığını, Helin’i planlayarak acımasız bir şekilde öldürdüğünü ifade eden Başkan, suçun hunharca işlendiğini ve en ağır ceza ile cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Suçun cezayı ağırlaştırıcı unsurlar içerdiğini ifade eden Başkan, yaşam hakkını kimsenin aşamayacağını, bunu korumasını sağlamanın da toplumun görevi olduğunu kaydetti.

Bir kişinin yaşam hakkından mahrum bırakılmasının, geriye alınamaz olduğuna işaret eden Başkan, yargının da bu şekilde acımasızca hayat sonlandırmaya kayıtsız kalamayacağını söyledi.

Takdir edilecek cezanın caydırıcı olması gerektiğini vurgulayan Başkan, “Kadın cinayeti” ve yaşa bakınca da “çocuk cinayeti” olarak niteledikleri olayın, “sizi Polise şikayet edeceğim, öldürteceğim” sözleri sonrası planlı öldürmeye dönüştüğünü belirtti.

Pişmanlık duymadı

Mahkeme Başkanı şunları belirtti:

"Bu hem bir kadın hem de çocuk cinayetidir. Katil Buğra Altundağ, cinayetin hiçbir aşamasında pişmanlık duymadı. Hunharca işlenmiş bir cinayet.

6 çekiç darbesiyle yaraladığı Helin'i arabaya koyup 110 metre götürdü. Götürdüğü inşaat alanında yine başka bir cisimle 3 darbe daha vurdu.

Otopsi raporuna göre Helin bu sırada yaşıyordu.

Altundağ bunların yaşandığı hiçbir anda pişmanlık duyup geri dönmedi ve Helin'i kurtarmaya çalışmadı.

Ayrıca emareleri yok etmeye çalıştı ve güneye kaçtı.

Helin'i öldürme nedeni de; Helin'in kendisini taciz ettiğini polise şikayet edeceğini söylemesi ve bunu babasının duyacağı korkusuydu.

İbretlik ve kamu vicdanını rahatlatan bir ceza kaçınılmazdır.”

Mahkeme Başkanı, sanığı oy birliği ile ömür boyu hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Kızıma müjdeli haberi verdim

Kararın açıklanmasının ardından Helin’in ailesi “adalet yerini buldu” dedi, duygulu anlar yaşadı, kararı alkışlarla karşıladı, “Allah büyük” ifadelerini kullandı. Karar sonrası Helin’in annesi Zişan Reessur Saltukhan, basına açıklama yaptı ve “İçim soğumadı evladım gitti artık onu göremeyeceğim. Şimdi çocuğuma kızıma müjdeli haberi vermeye mezarlığa gidiyorum. Adalete güvenimiz sonsuzdu adalet yerini buldu. Helin’ler ölmesin. Aileler devlet çocuklara sahip çıksın” dedi. Acılı anne daha sonra kızının mezarına giderek," Müjdeli haberi kızıma verdim, rahat uyusun" ifadesini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024, 09:46