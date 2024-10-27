Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kadın Kolları tarafından düzenlenen etkinlikte birlik ve dayanışma mesajı verdi.

"Ülkemizin zaman kaybedecek bir saniyesi bile yoktur" diyen Üstel, "Her tarafımızda savaş varken bizim yapmamız gereken dayanışmadır. Şimdi tek vücut olma zamanıdır” ifadesini kullandı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, eşi Zerrin Üstel ile birlikte UBP Gazimağusa ve İskele ilçesinde partililer ile buluştu.

Etkinlikte, Gazimağusa İlçesi Kadın Kolları, Meme Sağlığı Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlikte de düzenlendi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilk olarak Ankara’da yaşanan terör saldırısını kınadı.

Kurultay ve sonrasındaki Meclis Başkanlığı sürecine de değinen Üstel, "Bir kurultay geçirdik. Bu süreçte basında yazılıp çizilenlere cevap vermedik. Çünkü dedik ki bizim görevimiz halkımıza hizmet etmek. Önceliğimiz 2013'den sonra yarım kalan projeleri bitirmek. Halkımızı daha refah seviyesini yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hükümete gelindiği ilk günden itibaren önce Cumhuriyet meclisini çalıştırmayı hedeflediklerini ifade eden Üstel, "Aynı şekilde yasaları hayata geçirip aksama yaşanmaması için bakanlar kurulunu da çalıştırma hedefinde olduk. Gerek Bakanlıklarımız gerekse Cumhuriyet Meclisi komitelerimiz halkımızın ihtiyacı olan ne yasa varsa onları bulup bir bir çıkarmış ve gerekli çalışmaları yapmıştır" şeklinde konuştu.

Üstel, "Kurultay döneminde birbirimizi

Kadınların etkinliğine katılan Başbakan Üstel ‘birlik ve dayanışma’ mesajı verdi:

Kaybedecek zaman yok



Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kadın Kolları tarafından düzenlenen etkinlikte birlik ve dayanışma mesajı verdi.

"Ülkemizin zaman kaybedecek bir saniyesi bile yoktur" diyen Üstel, "Her tarafımızda savaş varken bizim yapmamız gereken dayanışmadır. Şimdi tek vücut olma zamanıdır” ifadesini kullandı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, eşi Zerrin Üstel ile birlikte UBP Gazimağusa ve İskele ilçesinde partililer ile buluştu.

Etkinlikte, Gazimağusa İlçesi Kadın Kolları, Meme Sağlığı Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlikte de düzenlendi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilk olarak Ankara’da yaşanan terör saldırısını kınadı.

Kurultay ve sonrasındaki Meclis Başkanlığı sürecine de değinen Üstel, "Bir kurultay geçirdik. Bu süreçte basında yazılıp çizilenlere cevap vermedik. Çünkü dedik ki bizim görevimiz halkımıza hizmet etmek. Önceliğimiz 2013'den sonra yarım kalan projeleri bitirmek. Halkımızı daha refah seviyesini yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hükümete gelindiği ilk günden itibaren önce Cumhuriyet meclisini çalıştırmayı hedeflediklerini ifade eden Üstel, "Aynı şekilde yasaları hayata geçirip aksama yaşanmaması için bakanlar kurulunu da çalıştırma hedefinde olduk. Gerek Bakanlıklarımız gerekse Cumhuriyet Meclisi komitelerimiz halkımızın ihtiyacı olan ne yasa varsa onları bulup bir bir çıkarmış ve gerekli çalışmaları yapmıştır" şeklinde konuştu.

Üstel, "Kurultay döneminde birbirimizi kırmamaya dikkat ettik. Birliğimizi bozmaya çalışanlara karşı dik durduk ve birliğimizi bozmadık. Bu saatten sonra Kurultay sayfası kapanmıştır. Partimizin birliğini ve bütünlüğünü bozmayacak şekilde çalışmamız gerekiyor. Ben de bu bilinçle hareket etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi başkanlık seçim sürecinde yaşananları anlatan Üstel, yapılan seçimin ardından Zorlu Töre'nin Meclis Başkanı olarak Ziya Öztürkler' i ilan etmesiyle hükümete düşen tek görevin bu sonucu resmi gazetede yayınlanmak olduğunu belirtti.

Tek vücut olma zamanı

"Ülkemizin zaman kaybedecek bir saniyesi bile yoktur" diyen Üstel, "Her tarafımızda savaş varken bizim yapmamız gereken dayanışmadır. Şimdi tek vücut olma zamanıdır. Geçmişe bakıldığı zaman UBP'nin başarısı orta yerdedir. UBP bugüne kadar ülkemize yapılmayan hizmetleri yapmıştır" dedi.

2025 yılı Şubat ayında geçirilecek olan elektronik etiket sistemi ile başlayacak olan market denetimlerinden de bahseden Üstel, " Herkes pahalılıktan bahsediyor. Bunun da gereğini yapıyoruz. Gerekli olan yasal çalışmalar yapıldı. Halkımızın yoğun şikayetleri doğrultusunda 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren tüm marketlerimiz artık çok daha sıkı şekilde denetlenecektir" şeklinde konuştu.