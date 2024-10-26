Tablo açık

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı Merkez Yönetim Kurulu üyeleri dün Toplumcu Demokrasi Partisi'ni (TDP) ziyaret etti.

Görüşmede Meclis başkanlığı seçimi, erken seçim ve ülke gündemindeki diğer konular ele alındı. Heyetlerin görüşmesi öncesinde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile TDP Genel Başkanı Zeki Çeler basına yaptıkları açıklamada, erken seçim çağrısında bulundu. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin Meclis Başkanlığı seçiminde yaşananlardan önce erken seçim çağrısı yapmaya başladığını, gelinen noktada ise erken seçime gitmek için daha açık bir tablo oluştuğunu söyledi. Erhürman, Meclis Başkanlığı seçimi ile ilgili Meclisin üç hukukçusundan görüş istendiğini, hukukçuların “çift mührün geçersiz oy olduğuna” ilişkin görüş verdiğini, buna rağmen Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanı olduğunun Resmi Gazete’de yayımlandığını söyledi. Başkanlık sistemi gibi gündemler yaratılarak yapılarak açıklamalarla gerçek sorun ve sorumluluğun üzerinin örtülmek istendiğini savunan Erhürman, “Hangi başkanlık sisteminde parlamento, meclis başkanı yoktur?” dedi.

Çeler: Siyaset dibe vurdu

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP heyeti ile Meclis Başkanlığı seçiminde son yaşanan süreci değerlendireceklerini söyleyerek, Meclis’in toplumdan koparıldığını, siyasetin dibe vurduğunu savundu. Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçimi konusunda da değerlendirmede bulunan Çeler, “Ziya Öztürkler sözde Cumhuriyet Meclisi Başkanı’dır ve Meclis’in alacağı kararlar bizim gözümüzde sözde kararlar olacaktır” dedi.

