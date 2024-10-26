Cep telefonları incelemede

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta Tutar Apartmanının merdiven boşluğundaki Nijerya ve Gana uyruklu kiracıların valizlerini ve eşyalarını ateşe vererek, yangın çıkmasına, bir kişinin ölümüne, bir kişinin de ağır yaralanmasına neden olmakla suçlanan Sakher Mansour Abdul Elmughrabi, İlyas El-Ghazali ve binanın sahibi Mustafa Tutar dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Fas uyruklu Ghazali, Ürdünlü Elmughrabi ve Tutar hakkında 7 gün ek tutukluluk emri verildi.

Polis, Sakher Mansour Abdul Elmughrabi ve İlyar El-Ghazalı’nin Haspolat’ta zanlı Mustafa Tutar’ın sahibi olduğu, Tutar Apartmanının girişindeki eşyaların üzerine henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yanıcı madde dökerek, kundakladıklarını söyledi.

Polis, zanlıların apartman sakinlerinden ve 6 numaralı dairede kalan Gana uyruklu Derrick Bamfo Ampomah’ın ölümüne, Jonathan Maukle Adjabeng'in ise ağır şekilde yaralanmasına neden olduklarını açıkladı.

İki zanlı gönüllü ifade verdi

Polis, zanlı Tutar’ın da meseleyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, Elmughrabi ve Ghazalı’nin gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis memuru, olayda yaralanan Adjabeng’in henüz ifadesini alamadıklarını dile getirdi.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde 30 kişiden ifade temin ettiklerini söyledi.

Polis memuru, birçok kamera görüntüsü temin ettiklerini söyledi. Polis, zanlı Sakher Mansour Abdul Elmughrabı’ye ait ilk etapta bir adet cep telefonu bulduklarını, daha sonra gizlediği ikinci telefonu da bularak, emare aldıklarını söyledi. Polis, bulunan ikinci telefonun şifreli olduğunu, gerek zanlıdan gerek avukatı aracılığıyla şifrenin sorulduğunu ancak zanlının söylemediğini kaydetti. Polis, Tutar’a ait de 2 adet cep telefonunu emare aldıklarını, tüm telefonlarda DATA İncelemesi yapılacağını açıkladı.

Polis memuru, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydetti.

Polis, haklarında soruşturma yürütülen zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

7 gün ek süre verildi

Zanlıların avukatı ise süreye itiraz etmezken, polise bazı sorulara sordu. Avukat Tutar aleyhinde ifade temin edilip, edilmediğini sordu. Polis, temin edildiğini söyledi.

Avukat, Mustafa Tutar’ın olaydan bir gün önce polise giderek, kameraların sökülerek, çalındığına dair şikayetçi olduğunu da söyledi. Polis, bu konuyla ilgili Demirhan Karakolundan bilgi alacaklarını söyledi.

Mahkeme, zanlıların 7 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.