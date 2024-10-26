Ev sahibine kızmış

Lefkoşa sokaklarında önceki gün çıplak bir şekilde koşan Kongo uyruklu Christian Mulabi Ntambala tutuklanarak, dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı duruşmaya çıkarılmak için mahkeme önünde beklerken sinir krizi geçirdi.

Bir süre mahkeme hücresinde tutulan ve polis tarafından sakinleştirilen zanlı daha sonra teminat duruşmasına çıkarıldı.

Mahkemede konuşan zanlı, Kıbrıs’ta huzuru olmadığını, ev sahibinin sürekli kendisini rahatsız ettiğini, bu nedenle kriz geçirdiğini söyledi.

Anadan doğma sokaklarda koştu

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, zanlının” namus ve ahlaka aykırı harekette bulunma” suçundan dolayı tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, zanlının 24 Ekim 2024 tarihinde saat 11.30 sıralarında Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde umumi bir yer olan Atatürk Caddesi üzerinde anadan doğma soyunup koşmak suretiyle namus ve ahlaka aykırı davranışta bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, yapılan araştırmada zanlının ülkede eğitim gördüğünü, öğrenci olduğunu belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurum yok

Mahkemede söz alan zanlı ise Kıbrıs’a okumaya geldiğini ancak kimsenin kendilerine saygı göstermediğini söyledi.

Babasının kendisini okutmak için büyük maddi zorluklar yaşadığını, yüksek kiralar ödediğini belirten zanlı, şu anda yaşadığı ev sahibinin sürekli sorun çıkardığını, kendisine bağırdığını anlattı. Zanlı, “kendi paramla köle oldum” dedi. Zanlı olay günü de ev sahibiyle kavga ettiğini, bir anda sinirlendiğini ifade ederek, “Burada zorlukla okuyoruz ama saygı görmüyoruz, Kıbrıs’ta huzur yok” dedi.

Doktor kontrolünden geçirilecek

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, daha önce tam teşekkülü bir hastaneyle Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.