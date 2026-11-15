Yeşilırmak’ta Mehmet Murat Gürçay yönetimindeki motosikletin, karşı yönden gelen Öner Özyürek yönetimindeki araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır, araç sürücüsü ise hafif yaralandı. Yaralılar iki ayrı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, 14 Kasım 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Yeşilırmak’ta meydana geldi.

Polis açıklamasına göre, Mehmet Murat Gürçay (46) yönetimindeki 07 CMV 383 plakalı motosiklet, Yeşilırmak istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada yolun sağına geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Öner Özyürek (40) yönetimindeki AB 197 H plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif yaralanan araç sürücüsü Öner Özyürek ise Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Her iki sürücünün de hastanelerdeki tedavileri sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.