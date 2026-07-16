AB tarafsızlığını yitirdi

Başbakan Ünal Üstel, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan doğal gaz boru hattı mutabakatına ilişkin açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi.

Üstel, doğal gaz boru hattı projesinin hayata geçirileceğini belirterek, "Bize ne Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ne de Avrupa engel olabilir." dedi.

Kallas'ın "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliği ve egemenlik haklarına saygı gösterilmelidir" yönündeki açıklamasına değinen Üstel, bunun Kıbrıs Türk halkının özden gelen egemenlik haklarını ve eşit uluslararası statüsünü yok sayan tek taraflı bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Başbakan, Avrupa Birliği'nin görevinin Rum tarafının siyasi tezlerini dile getirmek değil, adadaki iki halkın mevcut gerçeklerini ve eşit haklarını gözetmek olduğunu ifade etti.

Üstel, KKTC'nin Türkiye ile gerçekleştirdiği enerji, altyapı ve ekonomik iş birliği projelerinin kendi egemenlik yetkisinin bir sonucu olduğunu ve bu konuda herhangi bir tarafın onayına ihtiyaç bulunmadığını söyledi.

Ekonomik kalkınma sağlayacak

Doğal gaz boru hattı mutabakatının Kıbrıs Türk halkının enerji güvenliğini, ekonomik kalkınmasını ve geleceğini güvence altına almayı amaçlayan meşru bir altyapı projesi olduğunu belirten Üstel, projenin hiçbir ülkeye karşı olmadığını, aksine Doğu Akdeniz'de istikrarı, enerji arz güvenliğini ve bölgesel refahı güçlendirecek stratejik bir adım olduğunu kaydetti.

Rum tarafına da çağrıda bulunan Üstel, enerji kaynaklarının çatışma yerine iş birliği vesilesi olması gerektiğini belirterek, "Enerjiyi siyasi gerilim aracı haline getirmek yerine bölgenin ortak refahına hizmet edecek iş birliklerine açık olun." ifadelerini kullandı.

Üstel, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'ni ziyaret etti

Bu arada Başbakan Ünal Üstel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti. Üstel görüşmede yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un taşıdığı tarihi öneme dikkat çekti. Üstel, "Bu tarihin ne anlama geldiğini en iyi bilenlerden birisiniz. 15 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne giden sürecin en önemli dönüm noktalarından biridir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nde milli iradeye yönelik hain darbe girişiminin, halkın kararlı duruşuyla başarısızlığa uğratıldığı ve demokrasinin kazandığı gündür" ifadelerini kullandı.



